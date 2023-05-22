الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

كوادر وزارة الثقافة المصرية تشارك في البرنامج التدريبي بجمهورية الصين الشعبية (صور)

وزارة الثقافة، فيتو
وزارة الثقافة، فيتو

تلقت إدارة المنح والإجازات الدراسية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية خطابا من وزارة التعاون الدولى يفيد باعتزام أكاديمية مسئولى الأعمال الدوليين التابع لوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بالقيام ببرنامج تدريبى لتنمية وبناء قدرات مهارات الكوادر بعنوان " التنمية الإبداعية للتجارة الثقافية فى البلدان النامية "، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 29 مايو 2023.


وحرصت  الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على تشكيل لجنة لاختيار المرشحين برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وعضوية كل من: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب  بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وفى إطار تحقيق العدالة المهنية بين موظفي الوزارة تقدم أكثر من 10 من موظفي الوزارة والتى لاقت استحسان جميعهم ووجدت اللجنة صعوبة فى المفاضلة بينهم وأعربت أن الوزارة تفخر بأن يكون لديها كوادر بهذا المستوى.

 

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وبناء على مدى مطابقة الشروط على المرشحين تم إختيار أربعة مرشحين من قطاعات مختلفة، ووجهت معالى وزير الثقافة باستصدار قرار وزارى بالمرشحين وهم: طارق سامى على من قطاع صندوق التنمية الثقافية، الشريف مسعود حسين من قطاع مكتب الوزير، أيمن محمد حسين من الهيئة العامة لقصور الثقافة، إيمان نبيل محمد من قطاع الفنون التشكيلية.

وجدير بالذكر أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية فى تزايد مستمر، حيث توالت المشاركات المتبادلة بين الدولتين منذ عام 2016 بإقامة عام مصر الصين وحتى الآن، وتولى جمهورية الصين اهتماما بالغا بالبرامج التدريبية التى تخص تأهيل وتدريب كوادر القطاع العام بالدولة على أحدث الطرق والأساليب الإدارية وخاصة فى المجال الفنى والثقافى، وكان  الوزير  يانغ رونغ هاو المستشار الثقافى للسفارة الصينية ومدير عام المركز الثقافى الصينى بالقاهرة حريصا على تذليل عقبات إجراءات السفر وهذا دليل واضح على حرص الصين على توطيد العلاقات بين البلدين.

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