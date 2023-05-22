الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

كامل الوزير: الرئيس يتابع كل وسائل التواصل الاجتماعي وهذا توجيهه الأخير لنا

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل، فيتو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: "نقوم بتغيير البلاطات الخرسانية السفلية لكوبري الوراق بعد تعرضها لاحتكاكات وجروح من قبل بعد السيارات، وأنا بشكر الشخص اللى صورها لإنه نقد بناء خلانا نكثف الشغل وهنخفض منسوب الطريق لعدم تأثر الكوبري مرة أخرى ليكون ارتفاع الكوبري 6 أمتار".


جدوى القطار الكهربائي السريع 

وعن جدوى إنشاء القطار الكهربائي السريع، أوضح كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "محور تجارة لوجيستي يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط مرورا بالقاهرة، وهو بمثابة قناة سويس على القضبان  ويتطابق مع فكرة ممر التنمية التي اقترحها العالم فاروق الباز، إحنا خططنا شبكة مكون من 4 خطوط تربط بنهاية 2024 ستنتهي أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع".

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توجيه السيسي بشأن تجارة الترانزيت

ولفت كامل الوزير:"الرئيس السيسي بيشوف كل وسائل التواصل الاجتماعي وخلال آخر اجتماع معه برفقه رئيس الوزراء في قصر الاتحادية وجه ببحث وعمل دراسة وافية لتعظيم تجارة الترانزيت من باب دعم الاقتصاد لأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية".


تعظيم حركة تجارة الترانزيت

وأشار: "أصبح لدينا 18 ميناء تجاري واحنا رايحين في سكة تعظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية وخاصة تجارة الترانزيت".

كامل الوزير يُنصف أوراسكوم: "ملاكها وطنيون حتى النخاع ومش هيسيبوا بلدهم أبدا"

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دفاع كامل الوزير عن شركة أوراسكوم

وفي وقت تبارت فيه أقلام وشاشات تعمل لصالح جماعات ضد الدولة في الهجوم على شركة أوراسكوم وعلى أسرة ساويرس، بعد اجتزاء عبارات من تصريحات لسميح ساويرس عن مناخ الاستثمار في مصر وضرورة إنهاء تعدد سعر الصرف لتحسين بيئة العمل،  وتحريف تلك التصريحات بصورة تسيء للعائلة، أنصف الفريق كامل الوزير وزير النقل، شركة أوراسكوم التي تنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة العديد من المشروعات الوطنية المنتشرة في ربوع مصر.

 

وأكد كامل الوزير خلال حديثه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة قناة صدى البلد  أن أوراسكوم إحدى كبرى الشركات المصرية التي أثبتت نجاحها وجدارتها في كل المشروعات التى قامت بتنفيذها.

 

وقال الوزير:" أوراسكوم شركة وطنية مصرية، تعمل في مصر، وملاكها مصريون وطنيون ما زالوا وسيظلون يستثمرون أموالهم فى وطنهم، وسيموتون على أرضه".

 

وأضاف: "أوراسكوم من كبرى الشركات التى تنفذ مشروعات بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وأوراسكوم هي من أنشأت المدينة الرياضية العالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي من نفذت أيضا أعمال إنشاء مقر البنك المركزي فى العاصمة، وهي تعمل كذلك فى مختلف مشروعات وزارة النقل ومنها مشروع القطار السريع والمونوريل، والخط الثالث للمترو، ومرحلة كاملة من الخط الرابع".

 

وأوضح الوزير:" أنا عارف ملاك أوراسكوم كويس وشغال معاهم من سنين وهما ناس وطنيين حتى النخاع وهيفضلوا شغالين فى مصر لحد ما يموتوا وعمرهم ما هيسيبوا بلدهم، وأوراسكوم يعمل بها آلاف المصريين وتنفذ مشروعات وطنية، وهي شركة ناجحة وأنا أحب اشتغل مع الناجحين".

 

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كامل الوزير وزير النقل الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي كوبري الوراق القطار الكهربائي السريع تجارة الترانزيت

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