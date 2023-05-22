لفتة إنسانية من لاعبي المصري لوداع مشجع النادي (صور)

المصري، حرص لاعبو المصري قبيل انطلاق مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع المصري الذي وافته المنية إثر حادث أليم يوم الخميس الماضي





أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب.

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وجاء تشكيل المصري لمواجهة الإتحاد كالتالي:



عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رجب عمران، إسلام عطية، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من محمود جاد، محمد دبش، أحمد عماد، أسامة الجزار، الياس الجلاصي، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عبده يحيى.

كامل أبوعلي لـ فيتو: متنازل عن مستحقاتي لدى المصري ولن أقاضي النادي مثل غيري

المصري، أعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

وأمهل سمير المصري 15 يوما، لسداد تلك المستحقات المتأخرة، محذرا من تصعيد الأمر حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقات الدورى الممتاز.

ويعاني المصري من إصابات مؤثرة لأبرز لاعبيه منهم مروان حمدى، حسين السيد، عبده يحيي، حسن علي.

وأثبتت التقارير الطبية إصابة اللاعب حسين السيد بتمزق في العضلة الأمامية قد يتسبب في استمرار غيابه لنحو أسبوعين قادمين.

تبين إصابة اللاعب مروان حمدي من خلال الفحوصات الطبية بتمزق في العضلة الخلفية يغيب معه لنحو ثلاثة أسابيع.

موقف الفريقين في الدوري حتى الأسبوع الـ28

المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، حيث فاز المصري في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وحسم التعادل في 13 مباراة ، وسجل 26 هدفا، وهز شباكه 30 هدفا.

الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة حيث فاز في 12 مباراة وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وحسم التعادل في 4 مباريات وسجل 30 هدفا وهز شباكه 29 هدفا.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

من المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

حكم مباراة الاتحاد السكندري والمصري

يدير لقاء الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي طاقم حكام مكون من محمد التابعي الغازي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي مساعد أول ومصطفي حسن مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وأسامة عبداللطيف حكم فيديو مساعد.