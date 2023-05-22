استمرار القوافل البيطرية لعلاج وتحصين الماشية والدواجن فى الإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري فى محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، بقافلة علاجية بقرية غزالة سرابيوم بمركز ومدينة فايد؛ وذلك لتحصين وعلاج الماشية والدواجن.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة علاج عدد 23 من الأبقار، و9 من الجاموس، 31 من الأغنام، و850 طائر من الدواجن.



ومن جهة أخرى كان قد شن قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدد من الحملات التفتيشية على اللحوم والمجازر بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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نتائج الحملات التابعة للطب البيطرى

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 34 كيلو لحم ضان مذبوح خارج المجازر الحكومية كما تم التحفظ على 30 كيلو جرام مجزئات دواجن تحت الفحص وأكثر من 2 طن من المأكولات البحرية (كابوريا) بدون علامات تجارية وبيانات.

وفي سياق متصل، تم ضبط 27 كيلو لحم بقري مذبوح خارج المجازر الحكومية وضبط 9 كيلو جرام مجزئات دواجن ولحم مفروم منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر

كما تم ضبط وتحرير عدد 5 محاضر لتلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



توجيهات عامة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. وتوافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية، وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كافة الخدمات الجماهيرية وتنفيذ حملات الإزالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبخاصة خلال الفترة التي يقوم بها المعتدين باستغلال فترة المواسم والإجازات الرسمية والأعياد للبناء المخالف.

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أي تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.





حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

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