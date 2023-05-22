مكتب اليونسكو يسلم وزير السياحة الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي

استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري.

وحضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير السياحة والآثار الوزير بالدكتورة نوريا سانز والوفد المرافق لها، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا على الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المشترك.

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وخلال اللقاء، قامت الدكتورة نوريا سانز بتسليم وزير السياحة والآثار الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة

كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إعداد أرشيف إلكتروني موحد يتضمن كافة الصور والمعلومات عن الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي تمت خلال ستينيات القرن الماضي والتي سيتم تجميعها من كافة الدول التي شاركت في هذه الحملة.

بالإضافة إلى مناقشة تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات وتعزيز مهارات الآثاريين وأمناء المتاحف والمواقع الأثرية، والتعاون في تحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية بمصر المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو على أن يتم البدء بأحد هذه المواقع الأثرية كنموذج يتم تطبيقه على باقي هذه المواقع تباعًا.



يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الدكتور أحمد نايف رشيد صالح الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياحي والأثري.



وزير السياحة والآثار

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مثمنًا على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والعراق والتي تشهد تعاونًا في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد نايف على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما نقل تحيات السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق للوزير.

الحركة السياحية الوافدة

وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مزيد من هذه الحركة السياحية مما يتيح للسائحين العراقيين الاستمتاع بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

كما تم بحث سبل تطوير الإطار التعاقدي بين البلدين في ضوء مشروعات مذكرات التفاهم في مجال السياحة والآثار.

جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2022 تسليم الجانب العراقي عددًا من العملات الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.