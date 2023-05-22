مودريتش على رأس قائمة كرواتيا للمرحلة النهائية في دوري الأمم الأوروبية

كشف زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، اليوم الاثنين، عن قائمة الفريق للمرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي جاء على رأسها القائد لوكا مودريتش، وأغلب العناصر التي حصدت برونزية مونديال قطر 2022.

وقال داليتش، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي: "القائمة تؤكد أننا نؤمن بالعناصر التي تم تجربتها. هناك بعض التصحيحات البسيطة، هي قائمة اللاعبين الذين فازوا بالميدالية البرونزية في المونديال".

وأوضح أن كرواتيا منحته فرصة تاريخية للتتويج ببطولته الأولى، لكنه أقر بصعوبة التحدي بالنظر لمنافسيه.

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كرواتيا تواجه هولندا وإسبانيا ضد إيطاليا

وتلعب كرواتيا أمام هولندا في نصف النهائي يوم 14 يونيو المقبل، فيما يجمع نصف النهائي الآخر إسبانيا وإيطاليا، على أن يجرى النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

قائمة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

وشهدت قائمة كرواتيا الظهور الأول لمهاجم أوجسبورج الألماني الواعد ديون درينا بيلجو.

وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) وإيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، ونيديلكو لابروفيتش (رييكا).

الدفاع: جوسيب جورانوفيتش (يونيون برلين) ودوماجوي فيدا (آيك آثينا) جوسكو جفارديول (لايبزيج) وجوسيب سوتالو (دينامو زغرب) ومارتين إرليتش (ساسولو) وبورنا سوسا (شتوتجارت) وبورنا باريسيتش (رينجرز)، وجوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونخ).

الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر) وماتيو كوفاتشيتش (تشيلسي) ولوفرو ماير (رين) ونيكولا فلاسيتش (تورينو) وماريو باشاليتش (أتالانتا)، ولوكا إيفانوزيتش (دينامو زغرب).

الهجوم: إيفان بيريشيتش (توتنهام) وأندريه كراماريتش (هوفنهايم) وماركو ليفايا (هايدوك) وبرونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، وبيتار موسا (بنفيكا)، وديون درينا (أوجسبورج).

مودريتش يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

أكد الصحفي فابريزيو رومانو المختص بسوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم بأن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني يقترب من تجديد عقده رفقة الفريق الملكي لمدة عام إضافي.

وينتهي عقد الكرواتي مودريتش رفقة الملكي في يونيو 2023 وبهذا التجديد يصبح انتهاء عقد الأمير لوكا في يونيو 2024.

وأضاف فابريزيو أن الوثائق الخاصة باللاعب الكرواتي جاهزة ومتبق الاجتماع بين اللاعب والإدارة، ووقع الألماني توني كروس عقد جديد رفقة المرينجي لمدة عام جديد ومن المقرر أن يفعل لوكا مودريتش نفس الشيء.