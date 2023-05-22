الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس ضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"

كورال جامعة عين شمس،فيتو
كورال جامعة عين شمس،فيتو

يحل كورال هارموني عربي لـ جامعة عين شمس ضيفًا على البرنامج التلفزيوني الشهير "معكم٠٠ منى الشاذلي" والذى تقدمه الإعلامية القديرة منى الشاذلي الأربعاء المقبل على شاشة قناة CBC.

 

كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس 

وتأتى مشاركة الكورال تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب.


وفى حلقة مليئة  بأجواء البهجة والسعادة، يقدم الكورال الذي حضر منه 100 عضو في البرنامج، باقة مميزة من الأغاني الحديثة والكلاسيكية والفلكلورية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية المصاحبة له، منها أغاني مسلسلات عرضت في رمضان الماضي مثل تتر "جعفر العمدة" و"الكبير أوي"، بالإضافة لأغاني الفوازير والإعلانات. 

 

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ويتناول البرنامج قصة تأسيس الكورال وبداية ظهوره العام الماضي، وبداية معرفة الجمهور به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الانضمام له والاشتراك في تقديم الأغاني التي تميز في أدائها.

وتأتى هذه الاستضافة عقب إحياء كورال هارموني عربي حفلا كامل العدد بساقية الصاوى، حيث قدم كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس حالة مميزة متناغمة فى حفل ضم باقة من الأغاني المتنوعة بطابع وفكر الكورال فى إحياء الأغاني التراثية وتقديمها بصورة عصرية ومبتكرة وراقية مثل أغنية 'الصبر جميل " لوديع الصافى إلى جانب ميدلى لفلكلور شعبى من مختلف الأقاليم المصرية طاف بالحضور من الإسكندرية إلى النوبة متوقفًا  على الأقصر الحبيب ومرورًا بأغانى مميزة  لمدن القناة وسيناء الغالية. 


وتأكيدًا لتميز الكورال بطابع وفكر خاص قدم الكورال عددًا من أغانى الراب العربي بصورة مختلفة تفاعل معها الجمهور المتنوع الذي حضر الحفل من مختلف الأعمار.


وأكد عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دعمه وتشجيعه لكورال هارموني عربي وغيره من كورالات الجامعة الستة، حيث كان وراء صعود عددًا من الكورالات الغنائية والمنتخبات الفنية والتى تؤكد  أن جامعة عين شمس العريقة  تزخر  بمواهب متنوعة   ومتألقة، مؤكدًا أن من أهم استراتيجيات  قطاع شئون التعليم والطلاب التى رسخ سيادته  لها هى دعم وتنمية مهارات ومواهب أبناء الجامعة فى جميع المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية.

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وأضاف أن إدارة الجامعة لم تألوا جهدًا في تطوير البنية التحتية على  أعلى مستوى حيث تم تطوير جميع مسارح الجامعة على مستوى يضاهى كبرى المسارح وكذلك تطوير الملاعب وقاعات ممارسة الأنشطة المتنوعة  و أيضًا توفير أفضل المدربين المتخصصين كل فى مجاله ليؤهلوا أبناء الجامعة للظهور بصورة مشرفة لائقة باسم جامعة عين شمس العريقة وتمثيلها فى كافة المحافل المحلية والدولية وحصد المراكز الأولى في مختلف المنافسات 
 

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جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب كورال هارموني عربي كورال هارموني وديع الصافي

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