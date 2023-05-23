العنصرية تضرب نجوم كرة القدم.. البرازيلي فينسيوس آخر الضحايا.. مصري في القائمة.. بالوتيلي وألفيش وبواتينج الأبرز

أصبحت العنصرية شبحًا يهدد نجوم كرة القدم، بعدما باتت تؤثر في اللاعبين بالسلب بسبب ما يناله من عنصرية واضحة من جماهير الكرة، حيث كان البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد آخر الضحايا بعد الهتافات العنصرية التي تعرض في الملاعب الإسبانية أخرها أمس الأحد في مباراة فريقه ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

ونذكر لكم في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للعنصرية بصفة مستمرة في الملاعب في أنحاء العالم:

-إعلانات-

العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

شهدت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا أمس الأحد أحداث مثيرة بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 98، بعدما تورط في اشتباكات مع لاعبي فالنسيا.

كما دخل اللاعب البرازيلي في صراع مع الجماهير، التي ألقت عليه المقذوفات خلال المباراة، ورد عليها باستفزازها خلال خروجه مطرودا عبر الإشارة إليها بأن فالنسيا سيهبط للقسم الثاني.

و فتح الادعاء العام في إسبانيا تحقيقًا بالإهانات العنصرية التي طالت البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل وخلال مباراة فريقه ريال مدريد ومضيفه فالنسيا في الدوري

وهذه ليست المره الأولي الذي يواجه فيها فينسيوس جونيور النوع هذا من العنصرية حيث فتح من قبل التحقيق بعد شكوى من منظمة مناهضة للعنصرية بشأن الإهانات العنصرية التي وجهتها مجموعة من مشجعي أتلتيكو لفينيسيوس.

وأطلقت بعض المجموعات من مشجعي أتلتيكو هتافات "أنت قرد فينيسيوس، أنت قرد" قبل وأثناء المباراة التي فاز بها الريال على جاره اللدود 2-1 على ملعب "واندا متروبوليتانو".

ورمى مشجعو أتلتيكو فينيسيوس ومواطنه رودريجو بالمقذوفات، بينها ولاعات، خلال احتفالهما بالتسجيل في مرمى فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

العنصرية ضد داني ألفيش

وأعلنت الشرطة الإسبانية في عام 2014 عن اعتقال شخص للاشتباه في إلقائه ثمرة موز على لاعب فريق برشلونة الإسباني داني ألفيس الأسبوع الماضي.

وكان أحد المشجعين قد القى الثمرة في إشارة عنصرية على اللاعب أثناء مباراة برشلونة مع فياريال في الدوري الإسباني.

ويشهد الوسط الكروي في أسبانيا حملة كبيرة ضد العنصرية في أعقاب الواقعة.

وقال اللاعب البرازيلي إن المشجع الذي أقدم على هذا الفعل يجب أن يعلن اسمه ويوبخ بشكل علني.

العنصرية ضد ماريو بالوتيلي

واجه اللاعب الإيطالي عنصرية في جميع الفريق التي ذهب إليها لأن ماريو بالوتيلي صاحب بشرة سمراء كانت دائما الهتافات العنصرية تطوله خاصة أنه قضى معظم مواسمه للعب مابين فرق إيطالية وإنجليزية ولسوء حظه أن البلدين يمتلكان قسط كبير من الجمهور ذو الفكر العنصري وهذا حدث مع الكثير اللاعبين هناك.

تلك الهتافات جعلت من بالوتلي شخص كثير المشاكل في الملعب وخارج الملعب مما فرض على المسؤولين والمدربين بأخذ انطباع عنه بكونه يفتعل المشاكل ولكنه طوال الوقت يكون مرغوم على ذلك.

بالتأكيد العلاقة الجيدة بين اللاعب والجماهير تصنع نجم ولكن بالوتيلي دائما بينه وبين كل الجماهير شحن وغضب واضح بسبب ما يتلقاه من هتافات تسبء له وللإنسانية عمومًا.

العنصرية ضد شيكابالا

واجه اللاعب المصري ونجم نادي الزمالك العديد من الهتافات العنصرية خلال مشواره الكروي وكان يتعرض اللاعب لهتافات بسبب بشرته السوداء وخرج محمود عبدالرازق شيكابالا في أكثر من مرة عن صمته مواجهًا تلك الهتافات التي نالت اللاعب وأسرته حزينا لما حدث له مؤكدا أن عالم كرة القدم كان سيصبح أفضل من غير العنصرية وتكرر الأمر مرارا مع شيكابالا خلال مسيرته وهو يلعب الأن في صفوف نادي الزمالك.

العنصرية ضد الغاني بواتنج

ترك اللاعب الغاني كيفين بواتنج ملعب المباراة أثناء لقاء فريقه ميلان آنذاك مع أحد الفرق وديا في عام 2013 بسبب توجيه جماهير الخصم هتافات عنصرية ضد اللاعب مما أدي إلي قيام بواتنج برمي الكرة تجاه الجماهير وتوجيه بعض العبارات الخارجة لهم وقرر ترك الملعب والرحيل عن المباراة وهو نفس الأمر الذي قام به زملائه في الفريق حيث خرجوا خارج الملعب رافضين تلك الأساليب في كرة القدم.

زوما يتعرض للعنصرية

قامت الشرطة البريطانية بالتحقيق في تهديدات بالقتل وتعليقات عنصرية تلقاها الفرنسي كورت زوما، مدافع وست هام يونايتد حينها، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية ضربه لقطته، التي أثارت جدلا كبيرا.

وكان فيديو تم تداوله بكثافة يظهر خلاله المدافع الفرنسي رفقة شقيقه في المنزل يقومان بضرب القطة ومعاملتها بشكل سيئ، وهو ما أثار ضده موجة من الانتقادات واضطر للاعتذار على تصرفه، كما تتم محاكمته بتهمة إساءة معاملة حيوان والتسبب في معاناة لا داعي لها لحيوان محمي وأقر بكونه مذنبا رفقة أخيه أمام محكمة الصلح.

ومنذ انتشار الفيديو تلقى المدافع الفرنسي وابلا من رسائل السباب العنصرية والتهديدات بالقتل عبر رسائل خاصة تهدده أيضا بالاغتصاب ووضعه على كرسي متحرك وغيرها من الإساءات العنصرية.