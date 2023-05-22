ارتفاع أسعار سيارات هيونداي المجمعة محليًا

سيارات هيونداي، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي التغيرات الجديدة التي حدثت في أسعار سيارات هيونداي في مصر خلال شهر مايو الجاري، والتي شملت سيارات هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًّا بمصر.



أسعار هيونداي أكسنت RB 2023 الجديدة



يصل سعر الفئة الأولى GL إلى 480 ألف جنيه بدلًا من 460 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR إلى 490 ألف جنيه بدلًا من 470 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



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يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS إلى 505 آلاف جنيه بدلًا من 485 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين إلى 520 ألف جنيه بدلًا من 499 ألف جنيه بزيادة 21 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الخامسة أعلى فئة إلى 530 ألف جنيه بدلًا من 509 آلاف جنيه بزيادة 21 ألف جنيه.





مواصفات محرك سيارات محركات أكسنت RB

وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.



تجهيزات هيونداي أكسنت RB

ويتاح للسيارة عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا.

كما تحمل السيارة زجاجًا مظللًا في الخلف وتحكمًا كهربائيا في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.

