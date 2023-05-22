هندسة المنصورة الجديدة تنظم زيارة ميدانية لشركات إسالة الغاز

نظمت كلية الهندسة زيارة ميدانية لطلاب برنامج البترول والغاز إلى شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعى DLNG.

جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة سارة البهلول مدير البرامج بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

وبدأت الزيارة بجولة للطلاب وأعضاء الهيئة المعاونة المرافقين لهم م.م محمد محسن الخولى مدرس مساعد بكلية الهندسة والمهندسة بسنت أحمد رمضان المعيدة بكلية الهندسة.

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وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو



ثم بدأت الزيارة بإلقاء 3 محاضرات استهلت بمحاضرة عن نظرة عامة على مجال الغاز الطبيعى والاستثمارات الخاصة به وأعقبها محاضرة عن أنظمة الـ saftey وأهميتها بمواقع البترول والغاز وأهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة بالموقع، اختتمت اللقاء بمحاضرة عن محطة الإسالة بالمصنع ومكوناتها حيث تعرف الطلاب على أجزاء المحطة وأهمية كل جزء فيها.

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

ورافق مهندسو الشركة الطلاب فى جولة داخل محطة الإسالة للتعرف عن قرب على مكونات المحطة، وقد اختتم اليوم بتقديم شهادة شكر لجامعة المنصورة الجديدة وكذلك درع الشركة لعميد كلية الهندسة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة.

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

وأضاف الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة أن الزيارات الميدانية للطلاب تأتى تحقيقا لرؤية جامعة المنصورة الجديدة بربط الطلاب بسوق العمل منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالجامعة طبقا لتعليمات رئيس الجامعة واللافت أن الطلاب المشاركين طلاب بالمستوى الأول ببرنامج البترول والغاز بهندسة المنصورة الجديدة.

وفد طلاب جامعة المنصورة الجديدة بغاز دمياط، فيتو

ونقلت الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج بكلية الهندسة شكر وتحيات رئيس الجامعة وعميد الكلية لشركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعى على تعاونهم المثمر وحسن الاستضافه للطلاب والوفد المرافق لهم