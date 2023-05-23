سفراء سابقون يكشفون مشروعية مشاركة أجانب في القمة العربية

أثارت مشاركة الرئيس الأوكراني في القمة العربية التي عقدت بجدة تساؤلات عديدة حول ضوابط حضور الغرباء ورؤساء الدول التى ليست أعضاء بجامعة الدول العربية لاجتماعات القمة العربية

خبراء السياسة والسفراء السابقين كشفوا النقاب عن الضوابط والشروط الحاكمة لحضور غرباء القمة العربية لفاعليتها التي جرت بجدة بالمملكة العربية السعودية فماذا قالوا؟

القمة العربية، قال السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية السابق: إن حضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي القمة العربية التي عقدت بجدة ليست المرة الأولى التي يشارك فيها غرباء على القمة بها، وهذا يكون وفق ضوابط محددة يأتي على رأسها توجيه الدعوة لهم مثلما حدث من جانب السعودية بدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس أوكرانيا والرئيس الروسي بوتين، الذى أرسل رسالة تمت قراءتها بالجلسة الافتتاحية والدعوة بهدف تفعيل دور الدول العربية فى حل المشكلات الدولية.

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إثبات الدور العربي في تحقيق السلام العالمي

وأكد البيومي في تصريح لـ “فيتو” أن حضور هؤلاء الغرباء يكون قاصرًا على الجلسة الافتتاحية فقط وبناء على دعوة من القمة فى حالة وجود ظروف دولية تستدعي الدعوة لإثبات الدور العربى فى تحقيق السلام العالمى، من خلال محاولة تحقيق التوافق بين المتنازعين وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية.

ضوابط حضور غير الأعضاء للقمة العربية

وتابع أن القمة العربية تقوم من وراء هذه الدعوة بلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة موافقة الدول العربية المشاركين بالقمة على حضور غير الاعضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ضوابط لهذه الدعوة وهي عدم دعوة رئيس دولة لديه مشكلات مع الدول العربية أو فى حالة عداء مع العرب، وسبق أن شاركت تركيا والاتحاد الأفريقى فى القمة.

القمة العربية ، أما السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق فقال إن حضور ضيوف غير عرب للقمة العربية، وآخرهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية، ليس أمرا جديدا، وإنما هو جزء من الدور الدولي لجامعة الدول العربية.



وشدد على أن الدعوة لم تكن موجهة فقط للرئيس الأوكراني، بل كانت هناك دعوة أخرى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حضور الرؤساء الأجانب لاجتماعات القمة العربية ليست الأولى

القمة العربية، وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن حضور الرؤساء الأجانب لاجتماعات القمة العربية ليست الأولى فقد سبق حضور تركيا على مستوى وزراء الخارجية وبالتالي الأمر ليس غريبا خاصة إذا كان الهدف هو مخاطبة مشكلات دولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

حل نزاع دولي

القمة العربية، وتابع ان القضية ليست بإضافة هؤلاء للقمة العربية لأن السياسة ليس بها الحصول على نتائج مادية فى نفس الوقت وإنما الهدف لعب دور الوسيط في حل نزاع دولي ونزع فتيل الأزمة التي من الممكن أن تؤدي إلى عواقب دولية وخيمة.

القمة العربية الـ 32

وانطلقت اليوم الجمعة في جدة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجابًا على معظم الملفات الساخنة.

الرئيس الأوكراني يصل إلى جدة

ووصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ظهر الجمعة الماضية، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وكانت قناة العربية الإخبارية أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية.

وقالت المصادر لقناة العربية إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شعب بلاده لم يختر الحرب، معربا عن أمله في أن يجد قمة جدة دعما.

ومشاركة الرئيس الأوكراني في القمة العربية لم تكن معلنة سلفا، ومثلت مفاجأة، ما يعكس أهمية القمة ودورها على المستوى الدولي.

وتعهد زيلينسكي بعدم الاستسلام مطالبا الحضور بالمساعدة في حماية شعب بلاده وخاصة المسلمين منهم.

بوتين يوجه رسالة إلى قمة جدة بعد مشاركة زيلينسكي

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال.

وقال بوتين في برقية تحية بعثها إلى المشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة، ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة".

وأكد بوتين أن روسيا ستستمر في تقديم "كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها المملكة العربية السعودية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية".

وأضاف: "نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع".

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