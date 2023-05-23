"فرمان الخطيب حسم القرار".. الأهلي يبدأ رحلة التجديد لـ"كولر".. أسرار اتفاق شركة الكرة مع الخواجة على تمديد تعاقده.. والسويسري يضع 5 شروط للبقاء بالجزيرة

على قدم وساق بدأت إدارة النادي الأهلي مبكرا رحلة التفاوض مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق رحلة تمديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن إدارة الأهلي ترى أن استمرار كولر على رأس القيادة الفنية بعد النجاحات الأخيرة وحصوله على 3 بطولات مع الأحمر خلال موسم واحد بمثابة خطوة مهمة للغاية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لفريق الكرة.

الأهلي تعاقد مع كولر فى سبتمبر العام الماضى لمدة عامين وهناك رغبة شديدة من داخل إدارة النادي الأهلي لاستمرار كولر ومن ثم بدأت عملية التفاوض معه من أجل إقناعه بتمديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل حيث كلف محمود الخطيب رئيس النادي خالد مرتجي أمين الصندوق ببدء رحلة التفاوض مع المدرب السويسري وجهازه المعاون من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي الموسم المقبل.

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وقالت مصادر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث مع شركة الكرة ولجنة التخطيط وتم الحصول على الضوء الأخضر لبدء رحلة التفاوض مع مارسيل كولر لتجديد تعاقده فى ظل نجاح رحلته التدريبية مع الفريق وفى ظل تطويره مستوى العديد من اللاعبين والاعتماد على العناصر الجديدة بشكل أبهر لجنة التخطيط وشركة الكرة التى ترى أن استمرار كولر يبقي خطوة ولا أهم فى الوقت الحالي كما هو الحال بشأن تجديد عقود اللاعبين مبكرا للحفاظ على استقرار الفريق.

تبقى جزئية أيضا غاية فى الأهمية تتمثل فى مخاوف إدارة النادي الأهلي من إغراءات الأندية الخليجية التى تتابع نجاح كولر مع الأهلي حيث حقق فى أقل من سنة واحدة 3 بطولات وهي السوبر المصري مرتين بالإضافة إلى كأس مصر مؤخرا على حساب بيراميدز.

اقتراب كولر من الفوز مع الاهلي ببطولة الدوري وحال فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا سيمنح الادارة خطوة مهمة فى رحلة تمديد عقد مارسيل كولر الذى يمتلك بعض العروض غير الرسمية حتى الآن من بعض الأندية الخليجية بجانب عروض من بعض المنتخبات الأوروبية والعربية أيضا فى ظل ذيع صيته على خريطة المدربين فى الشرق الأوسط بعد نجاحاته مع القلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر أن كولر يضع 5 شروط للموافقة على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء الأول يتمثل فى ضرورة تنفيذ جميع مطالبه بشأن التعاقدات الصيفية الجديدة لترميم صفوف الفريق.

الشرط الثاني تمثل فى الحصول على راتب مالي يفوق ما يحصل عليه فى الوقت الحالي بنسبة تقترب من 80 بالمائة زيادة بجانب تعديل لائحة المكافآت الخاصة به حال استمرار تتويجه بالبطولات مع القلعة الحمراء.

كولر يرغب أيضا فى تعديل لائحة الفريق الداخلية وأيضا لديه شرط بشأن عدم معارضته فى رحيل أى لاعب مهما كان اسمه من أجل تشكيل فريق قوي قادر على الاستمرار على منصات التتويج مستقبلا.

الشرط الخامس تمثل فى رغبة كولر فى عدم التدخل فى قراراته الفنية بشأن استبعاد أو ضم لاعبين جدد والالتزام بكل ما يطلبه من صفقات وتحديدا على صعيد اللاعبين الأجانب مهما كانت المغالاة المالية وتجنب سيناريو ضم موليكا الذى فشل بسبب عدم قدرة الأهلي على تلبية مطالب ناديه التركي المالية.