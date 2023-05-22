حطام جيتار كوبين الأسود يصل إلى 600 ألف دولار، ما القصة؟
كان اليأس والتخبط يلفان حياته، فقاداه إلى أن يرتكب تصرفًا جنونيًا، كان مخجلًا في لحظتها، إلا أنه بدا أفضل وأربح استثمار بعد سنوات عدة على تلك الحادثة، حسب تعليقات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
فرقة نيرفانا
تلك هي حكاية كورت كوبين، أحد أعضاء فرقة «نيرفانا»، الذي قادته المشكلات والتعقيدات المحيطة بحياته، في مرة، خلال أدائه على المسرح، إلى هاوية حالة نفسية هستيرية حطم إثرها غيتاره على المسرح، ولكنه لم يكن يدري أن هذا الغيتار، سيصبح ثمنه، وبفعل ذاك، 600 ألف دولار، حيث بيع أخيرًا، بهذا المبلغ الذي فاق سعره التقديري بمرات عدة، على ما أفادت دار «جوليانز» للمزادات.
وكان كودي فريدريك من دار «جوليانز» قال سابقًا: إنّ الغيتار الأسود، وهو من نوع فيندر ستراتوكاستر، أُعيد جمع أجزائه، لكنّ العزف عليه لم يعد ممكنًا.
ولفتت دار «جوليانز» إلى أنها توقعت أن يُباع الغيتار لقاء 60 ألف دولار في المزاد الذي انعقد في هارد روك كافيه في نيويورك، في مزاد استمر 3 أيام واختتم أمس.
وأضافت: «إلّا أنّ الآلة الموسيقية بيعت مقابل 595 ألف دولار»، واصفةً هذا المبلغ بـ«المذهل».
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