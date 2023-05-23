10 معلومات عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وسلطنة عمان

يشهد حجم التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان خلال المرحلة الحالية زخمًا كبيرًا يزداد عامًا بعد عام، هذا في الوقت الذى ترتبط فيه مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند الى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، وعقد اليوم فاعليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، القاهرة فى إطار زيارة السلطان /هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة.

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وتستعرض فيتو أهم الأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كالتالي:

1- يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققًا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.



2- تبلغ الاستثمارات العمانية في مصر نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- تصل الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.

4- يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%. وذلك طبقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجــــهاز المركــــزي للتعــــبئة العـــامـــــة والإحـصـــاء.

5- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24 %. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 488 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفــاع قدرها 78%.



6- أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى عمان خلال عام 2022 تتضمن "خضراوات وفواكه بقيمة 60 مليون دولار- أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 18 مليون دولار- أثاث خشبي بقيمة 12 مليون دولار- آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 12 مليون دولار- ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.



7-أهم المجموعات السلعية المستوردة من عمان خلال عام 2022 تتضمن "خامات معادن بقيمة 665 مليون دولار - لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56 مليون دولار - حديد وصلب بقيمة 57 مليون دولار- أسماك وقشريات بقيمة 29 مليون دولار- ألمنيوم ومصـنـوعـاته بقيمة 21 مليون دولار.

8-بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 88.5 %.



9-سجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بعمان 145,7 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2021 / 2022 مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10 %.

10- بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.كما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بسلطنة عمان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 65.4 ألف مصري حتى نهاية 2021.