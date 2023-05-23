استكمال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة بلجان البرلمان

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وتشهد لجنة الإعلام، برئاسة درية شرف الدين، مناقشة يخص قطاعات الإعلام: (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات - وزارة الدولة للإعلام).

المتحف المصري الكبير

كما تناقش اللجنة مناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 / 2024 فيما يخص بعض قطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الآثار- المتحف المصري الكبير).

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دواوين عموم المحافظات

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات.

كما تناقش اللجنة، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظات "القاهرة – الجيزة - القليوبية – المنوفية - الإسكندرية".

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، استمرا نظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، برئاسة حسام عوض الله، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 فيما يخص ديوان عام وزارة البترول، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

فيما تناقش اللجنة الدينية، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المستشفيات التعليمية (قطاع الصحة) بخصوص مستشفيات طب بنين الأزهر أسيوط، دمياط الجامعي، الزهراء الجامعي.، مستشفى جامعة الأزهر-مدينة نصر، الحسين الجامعي، وباب الشعرية الجامعي.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، برئاسة محمود حسين، مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024 للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات.