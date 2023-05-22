الثلاثاء 23 مايو 2023
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سيارات

ميتسوبيشي تستدعي سيارات إكسباندر بمصر

ميتسوبيشي تستدعي
ميتسوبيشي تستدعي سيارات إكسباندر بمصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي، عن حملة استدعاء لسيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2019 وموديلات 2020، داخل السوق المحلي، ولم تحدد الشركة عدد السيارات المطلوبة للاستدعاء ولكنها حددت سبب الحملة. 



استدعاء ميتسوبيشي إكسباندر بمصر

وأوضحت شركة ميتسوبيشي  أن الاستدعاء بسبب فحص مضخة الوقود في طرازات اكسباندر 2019 و2020 للتأكد من عملها بشكل سليم وفي حال ثبت أن بها عيب سيتم تغييرها بصورة مجانية. 

 

وأكد الوكيل في مصر أن الحملة من شركة ميتسوبيشي موتورز العالمية وهي من طالبت بهذه الحملة على طرازات اكسباندر. 

 

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كما أكدت الشركة أنه يمكن معرفة ما اذا كانت السيارة المملوكة للعملاء ضمن الحملة أم لا عن طريق تسجيل رقم الشاسيه من 17 رقم في الشركة عبر التواصل معها والتأكد من كون السيارة في الاستدعاء أم خارجه. 

 

محرك ميتسوبيشي إكسباندر 

وتتوفر السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات سلس في نقلاته متصل بمحرك 1500 سي سي MIVEC يحقق استهلاك منخفض واقتصادي للوقود يتميز بنظام التحكم الالكتروني المبتكر في توقيت الصمامات. وياتي المحرك بعزم دوران 141 نيوتن متر مع قوة اجمالية 104 حصان. 

 

أداء ميتسوبيشي إكسباندر 

ويتوفر للسيارة ممتصات صدمات عالية الأداء تجعل قيادة السيارة أكثر ثباتًا وأفضل في الراحة. كام يبلغ الخلوص الأرضي للسيرة 225 مم بما يجعلها قادرة على التعامل مع الطرق المصرية بشكل مريح.
 

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