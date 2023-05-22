متحف البريد المصري، من البوسطجي إلى وسائل التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

عندما تدخل إلى متحف البريد المصري تشعر كأنك انتقلت إلى عصر ما قبل التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة مثل الواتس آب والإيميل وغيرها من برامج المراسلات.

ويضم المتحف قسمًا لمباني البريد من خلال عرض نماذج مصغرة عنها كمكتب بريد لإحدى القرى ومكاتب بريد بورسعيد، بجانب عرض رسوم وإحصائيات عن تاريخ المراسلة والبريد وتحويل المراسلات من عادية إلى حوالات خارجية وداخلية وطرود، وتطور قسم الشحن والنقل من خلال عرض نماذج مصغرة لعمليات نقل البريد بداية من العربات الخشب وصولا إلى الطائرات والبواخر.

-إعلانات-

أما في قسم الطوابع فأنت هناك في جولة للتعرف على تاريخ مصر حيث يحتوي القسم على مجموعات نادرة ورائعة لأهم الطوابع المصرية والقوالب وألواح صنع الطوابع والأكلايشيهات، فإذا كنت هواة جمع طوابع البريد النادرة، فستجد فيه أول طابع بريد مصري ملون وهو على شكل هرم فوقه شمس والذي صدر عام 1866، وصنع في إيطاليا داخل مطبعة دار «إخوان بيلاس»، وبعد 7 سنوات استقبلت المطبعة الأميرية أول دفعة للطوابع المصرية للطباعة.

كما توجد بالقسم طوابع بريدية نادرة تحمل صور إسماعيل ياسين وماري منيب وغيرهما من نجوم الزمن الجميل، ويوجد بالمتحف أيضا مجموعة كبيرة من المقتنيات التاريخية التي تجسد التراث الفريد للبريد المصري.

تطور البريد المصري

ولكي نتعرف أكثر عن متحف البريد المصري التقت كاميرا «فيتو» إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي الذي حدثنا عن تاريخ البريد المصري والتطور الذي شهده قائلا: «تم إنشاء متحف البريد المصري عام 1934 لكي يؤرخ تاريخ البريد منذ إنشائه عام 1865».

وأضاف أن متحف البريد ينظم ندوات تعليمية وورش فنية بالإضافة إلى ألعاب للأطفال الغرض منها تثقيف الأطفال بتاريخ البريد والطوابع ورجل البريد وماذا كان يحدث قبل التكنولوجيا، لأن هذا الجيل لا يعلم ما هو البريد أو الخطابات أو الطوابع أو كيفية المراسلات لأنه نشأ على وسائل التواصل الحديثة سواء الإيميل أو الواتس آب أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن متحف البريد قبل الإفتتاح الرئاسي له في يوليو 2022 كان عبارة عن قاعة واحدة والآن أصبح 14 قاعة على مساحة 7000 متر، كل قاعة متخصصة في شيء معين منها على سبيل المثال قاعة الطوابع وقاعة اتحاد البريد العالمي وقاعة الترميم وغيرها من القاعات.

وأشار إلى أن متحف البريد شهد طفرة نوعية في تكنولوجيا المعلومات قائلا: «عندما كنا ننشئ متحف البريد أخذنا في الاعتبار أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة على سبيل المثال تقنية الواقع المعزز ووضعنا للمعروضات QR Code لكي يكون متاحًا للزائر أن يقرأ تاريخ المعروض».

وأضاف: «الذكاء الاصطناعي يمكن الزائر من طرح الأسئلة التي يريد إجابة عنها مثل الأماكن السياحية».

متحف البريد المصري

يذكر أن متحف البريد المصري يعد واحدًا من أقدم متاحف البريد على مستوى العالم، حيث تحتضنه القاهرة منذ عام 1934 ليكون شاهدًا على مراحل تطور البريد المصري منذ عام 1865م، وحتى يومنا هذا، وتم ترميمه وتطويره بالكامل بهدف إحياء التراث المصري والحفاظ عليه ليسجل تاريخًا من ريادة مصر في مجال البريد بتقنيات حديثة تمزج أصالة الماضي بروح معاصرة، حيث يحتوي متحف البريد المصري على مجموعة مذهلة من المقتنيات البريدية النادرة والطوابع، والتي تجسد التراث البريدي المصري بشكل فريد.

ويقع متحف البريد في ميدان العتبة وقائم على مساحة 7 آلاف متر مربع ويحتوي على مجموعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية التي توضح تاريخ البريد على مر العصور إلى جانب أهم الطوابع وإصدارات هيئة البريد منذ إنشائها كما يحكي تطور الكتابة والرسالة في صور مختلفة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية QR في العرض المتحفي بجانب الاستمتاع بالمتحف بطريقة برايل كما يضم العديد من الأدوات التي كان يستخدمها الطوافين وسعاة البريد وتطور الرسائل منذ العصر الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي بجانب طوابع متفردة تحكي عن البريد الأوروبي والإفريقي والآسيوي والأمريكي والأسترالي، بالإضافة إلى وثائق تاريخية نادرة.

اليوم العالمى للمتاحف

ويحتفل العالم في الثامن عشر من مايو كل عام باليوم العالمي للمتاحف،الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف عام 1977 لتسليط الضوء على أهمية المتاحف ونشر الوعي بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين المتاحف والمجتمع من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «المتاحف والاستدامة والرفاهية».