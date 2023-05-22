تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث

تفسير حلم تقبيل الميت للحي، يموت الإنسان وتنتهي رحلته مع الحياة ويظل الشخص الحى دائما يعيش على ذاكرة ويتذكر أهم المواقف والذكريات التى تربطه بمن رحل وكثيرا ما يعيش فى حزن على موت قريب او صديق أو حبيب هذا فى الواقع أما رؤية الميت في المنام فهي من الرؤى الشائعة والتي تتردد على منام الكثير منا وربما بصورة يومية وربما تكون هذه الرؤيا من الرؤى المحببة إلى قلب البعض خصوصا إذا فقد عزيز برحيله، ونريد أن نراه في منامنا ورؤية تقبيل الميت من الرؤى المحمودة في كثير من الأحيان.

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تفسير حلم تقبيل الميت للحي لابن سيرين

ابن سيرين يقول في تفسيره لرؤية تقبيل الميت في المنام، أنها قد تدل على أن الرائي مديون ويرغب في سداد ديونه في وقت قريب وقد تدل هذه الرؤيا على أن هذا الشخص المتوفى يريد من الرائي أن يتصدق له ويدعو له بالرحمة والمغفرة فهو في حاجة إلى ذلك.

أما من يرى في منامه أنه يقبل شخصا ميتا يعرفه أو أحد أقاربه، فإن تلك الرؤيا تدل على خير كثير سيحصل عليه الرائي في وقت قريب وسيكون هذا الخير من وراء الميت ولو كان الرائي أعزبا فإن رؤيته تشير إلى اقتراب زواجه من إحدى قريبات هذا الشخص الميت والله أعلم.

أما الذي يرى نفسه يعانق ميتا ويقبله فإن هذه الرؤيا تعد أيضا من الرؤى المحمودة حيث سيحصل الرائي على خير كثير وميراث أو وصية سيحصل من خلالها على مال كثير من وراء هذا الشخص، وتشير أيضا إلى رزق كبير وكثير ومنافع كثيرة ستأتي إلى الرائي في الفترة المقبلة والله أعلم.

وفي حالة إذا شاهدت في منامك أنك تعانق وتقبل شخصا ميتا لا تعرفه فإن هذه الرؤيا تحمل المعاني الطيبة والمحمودة للرائي، حيث تدل وفقا للمفسر محمد بن سيرين إلى منافع كثيرة وخير وفير قادم إلى هذا الشخص، ففي مجمل تفسيرات ابن سيرين لهذه الرؤيا فهو يشير إلى تغيرات إيجابية كثيرة ستطرأ على حياته المقبلة بعد فترة من الشقاء وتحقيق الطموحات والأهداف والتخلص من الديون وسدادها والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم تقبيل الميت للحي لابن شاهين

من يرى في منامه أن هناك ميت يعرفه معرفة شخصية في الواقع يقبله، فإن هذه الرؤيا تشير إلى حب الميت الشديد للرائي وأن الرائي يدعو كثيرا له ويتصدق عليه من وقت للآخر ولكن إذا كان لا يعرفه وقام بتقبيله في المنام فإن تلك الرؤيا تدل على مال كثير سيحصل عليه الرائي من مكان لا يعلمه ولكن سيحصل عليه بدون تعب.

ولو كانت هذه القبلة بشهوة فإن الإمام ابن شاهين يقول إن تلك الرؤيا تحمل دلالة محمودة لصاحب الرؤيا حيث أنها تشير إلى فرج كبير قادم إلى الرائي ورزق وفرحة بعد وقت طويل من المعاناة والآلام.

وفي بعض تفسيرات ابن شاهين لتلك الرؤيا فقد تدل على أن الشخص المتوفى تعيسا في حياته الأخرى ويريد من الرائي أن يتصدق له ويدعو له كثيرا وفي هذا التفسير هو يتفق مع تفسير ابن سيرين لرؤية تقبيل الميت للحي.

تفسير حلم تقبيل الميت للحي للعزباء

الفتاة العزباء إذا كان أحد والديها قد توفي في الواقع ورأته في منامها وكانت تشعر تجاهه بالحنين والفقد، وقبلته في منامها فإن رؤيتها تشير إلى أنها تشعر بالوحدة والقسوة في غياب المتوفى وتعاني من الاشتياق الشديد له أو لها.

ولو رأت الفتاة العزباء أن هناك شخصا تعرفه وميت في الواقع يقبلها في المنام فإن رؤيتها تشير إلى أموال ستحصل عليها من ميراث ستناله من هذا الشخص المتوفى، ولو كانت لها صديقة متوفاة ورأت أنها تقبلها في المنام فهذا يدل على اشتياقها لها وأنها ستنجح وتتفوق في حياتها القادمة وفي علاقاتها بالمحيطين بها.

ولكن لو شاهدت الفتاة العزباء في منامها أن جدتها المتوفاة تقبلها فإن تلك الرؤيا تشير إلى زوال وانقضاء المخاوف عنها وأنها ستنعم بحياة مستقرة خلال الفترة القادمة.

تفسير حلم تقبيل الميت للحي للمتزوجة

المرأة المتزوجة التي ترى في منامها أن أحد الأشخاص المتوفين وهي تعرفه في الواقع يقوم بتقبيلها فتلك الرؤيا تشير إلى سعادة واستقرار ستعيشه هذه السيدة وسط أفراد أسرتها، وإذا كان زوجها عاصيا أو يرتكب ذنوبا فإن رؤية تقبيل الميت للمتزوجة تشير إلى توبة زوجها وعودته إلى طريق الهداية.

ولو كان أحد أفراد الرائية مريضا خاصة لو كان أحد أبنائها ورأت في المنام أن والدتها المتوفاة أو أحد أقاربها وكان متوفيا يقبله فتلك الرؤيا تشير إلى اقتراب شفائه خاصة إذا كانت تقبله وهو في مكانه وفي منزله.

وفي حالة إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقبل والدها أو والدتها المتوفاة فإن هذه الرؤيا تشير إلى شدة اشتياقها لهما وأنهما يريدان منها أن تتصدق وتخرج الأموال وتدعو لهما والله أعلم.