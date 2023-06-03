تعرف على أسعار إيجار الشقق بمنطقة المنيل

شقق المنيل، يبحث العديد من المواطنين عن شقق للإيجار سواء قديم أو جديد، ولكن في العادة يواجهون العديد من المشاكل وتكون غالبًا لعدم إلمامهم الكامل بكل المعلومات التي قد توفر لهم مسكن أمن ومريح وبأسعار معقولة وليس مبالغ بها.

ونرصد في التقرير التالي أسعار الوحدات بـ المنيل بكل التفاصيل التي يحتاجها المواطن، وهي منطقة تلقى إقبالًا واسعًا بالتحديد من الطلبة الذين يدرسوا في كليات قريبة.



وفي البداية قال رمضان العراقي، مدير أحد شركات التسويق العقاري بمنطقة المنيل أن الإيجار ينقسم إلى قسمين وهما الجديد والقديم وأن الأسعار في المنطقة مرتفعة بسبب توقف البناء وعدم وجود عقارات جديدة.

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أسعار الإيجار بالمنيل

وأكد العراقي أن أقل شقة في منطقة المنيل تبدأ من ٤,٥٠٠ إيجار في الشهر وقد تصل بعض الشقق إلى ٤٠ ألف جنيه فهذا يتوقف على المواصفات التي يطلبها العميل وليست المساحة هي العامل الوحيد التي يتوقف عليها السعر وإنما الإطلالة والموقع والمباني المحيطة بها والمنشآت والتشطيب وغيرها.

شقق الإيجار القديم بالمنيل

وأضاف رمضان العراقي أن الإيجار القديم يشكل أحد أكبر المشاكل بالمنيل، حيث تجد في كل عقار أربع شقق على الأقل مغلقة ولا تستخدم في شيء لأسباب متعددة، وقد يكون أصحابها خارج البلاد، أو حتى انتقلوا إلى مكان آخر، ولكن لا يرغبون في ترك الشقة.



وتابع العراقي: نأمل أن تتوصل الحكومة إلى حل ما في هذه المشكلة، أو على الأقل بالنسبة للشقق المغلقة منها.

الإقبال على منطقة المنيل

وأكد العراقي أن منطقة المنيل تلقى إقبالًا ضخمًا بسبب موقعها الجغرافي المتميز فهي تتوسط محافظتي القاهرة والجيزة ولكونها قريبة للغاية من عدة منشآت حيوية مثل القصر العيني وجامعة القاهرة وكذلك العديد من الاماكن الخدمية بجانب قصر محمد على والذي يدفع الناس الاتجاه إلى الشراء بها مهما كانت الأسعار مرتفعة.

ونصح رمضان كذلك كل من يرغب في الاستثمار العقاري أن يسارع بالشراء في منطقة المنيل وهذا لوجود سرعة كبيرة للغاية في الإيجار الجديد منها والمفروش بالخص مع بدأ الدراسة.

وأكد أن بعض أسر الطلبة يبيعون منزلهم في الأرياف لشراء منزل في المنيل حال قبول أبنائهم في كلية الطب أو الإسنان، ليكونوا قريبين من مكان دراستهم.

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