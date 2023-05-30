الثلاثاء 30 مايو 2023
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دين ودنيا

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

تفسير رؤية الراقصة
تفسير رؤية الراقصة في المنام،فيتو

تفسير رؤية  الراقصة في المنام،الراقصة هى التى تقوم بالرقص فى الافراح والحفلات والمناسبات السعيدة ويطاردها الرجال أينما كانت، هذا فى الواقع، أما رؤية الراقصة فى المنام فهى من الرؤى  التى تدل على البلاء والشدائد والمحن، ومن رأى في منامه امرأة أو فتاة ترقص فإنها في اليقظة تكابد أو تعاني مصاعب جمة، والرقص في الأعراس حزن وهم وكمد، والرقص في محفل فضيحة، ويدل على خزي سواء بالنسبة للرائي أو الشخص الذي يراه يرقص ويتمايل كما ترقص النساء أو الجواري. 

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تفسير رؤية الراقصة فى المنام 

الراقصة في المنام دنيا فيها شغب ومشقة ومكابدة وقيل هي دالة على السوء فمن رأى كأنه يراقصها فإنه يحيا في ضنك وكمد وأسى وجاء في التأويل أيضا: الراقصة تدل على الفسق والفجور واتباع الهوى وقيل هي امرأة سوء وقيل دالة على الغرور واللهو. 

تفسير رؤية  الراقصة في منام العزباء

الراقصة في منام العزباء غير محمودة على الإطلاق شأنها في ذلك شأن الغانية والمغنية، وكل امرأة ترقص أو تتمايل بخصرها في الحلم هي مؤشر نقص في الدين وجاء في التأويل: الغناء والرقص يدلان للعازبة على الشقاء فمن رأت ذلك عليها أن تحذر من بعض المسائل أو تعيد النظر في سلوكها وتصرفاتها

من رأت من العازبات كأن امرأة او فتاة تعرفها ترتدي بدلة الرقص الخليعة فإنها على الأرجح قد تواجه مصاعب جمة أو عراقيل سواء في مسألة الرزق أو الزواج أو في أي مسألة أخرى تخصها. 

كره ابن سيرين الراقصة والمغنية كما كره مجالس الطرب والخمر وقال في ذلك: الرقص من المنكر والبدع فمن رأى رقصا في بيته أو مجلسه فهو في ظلالة أو فتنة أو معصية. 

 

تفسير رؤية  الراقصة في منام المتزوجة

الراقصة في منام المتزوجة، متاعب ومشقة ومكابدة وجاء في التأويل: رقص النساء حزن لمن رأينهن يتمايلن أو يكشفن محاسنهن، فمن رأت من المتزوجات راقصة تدخل بيتها، فتلك في التأويل سنة عصيبة أو هي محنة وربما دلت الراقصة على شجار وخصومة لما قد يصحب الرقص من طرب ومجون وقد كره المعبرون كلهم الصخب وأصوات المغنين خاصة إذا كان في غنائهم ورقصهم ابتذال أو عدم حشمة ومجون. 

 

ومن رأت من المتزوجات كأن زوجها يرمي النقود على راقصة في ملهى أو كابريه فذلك تأويله نقص في المال وربما دل ذات المشهد على تفاقم الديون والحاجة. 

 

تفسير رؤية الراقصة في منام الرجل 

الراقصة في منام الرجل تدل على المعصية أو الفاحشة، وربما دلت على التيه والخسران، فمن رأى كأنه يحضر محفلا فيه رقص وغناء ورأى في ذلك المحفل امرأة يعرفها ترقص أو تتمايل مثيرة للغرائز أو الشهوات، فذلك تعبيره سيئ، ومن بين دلالات تلك الرؤيا افتتان الرائي بمباهج الدنيا وتفريطه في بعض من مسائل دينه أو مسؤولياته تجاه نفسه أو تجاه أسرته يكره في التأويل أن يرى الرجل في منامه زوجته ترقص لأن الرقص هنا يدل على فراق أو خصومة.  من رأى من الرجال امرأة ترقص في مسجد فذلك يدل على تهاوي الرائي ونزوعه إلى رغباته، ومن رأى من الرجال امرأة ترقص في داره أو دكانه فإن خسرانا مبينا يحل به إذا ما تراجع عن السيئات وعاد إلى رشده وبرهان ربه. 

كل رقص في المنام مكروه سواء كان الرائي هو نفسه الذي رقص في الحلم أو رأى شخصا آخر يرقص. وكل أنواع الرقص غير محمودة عدى أن يكون ذاك الرقص موجه إلى غاية أخرى لا تحرك الحواس أو تثير الغرائز ومثل ذلك رقصة الباليه أو الرقصات الجماعية ذات الطابع الديني أو الوطني والله اعلم..

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