تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

كثير ما يشكو بعض الأشخاص من آلم بالبطن مما يجعله فى حالة صحية غير مستقرة ويطلق عليه المغص أو آلام البطن من أصعب وأشد الآلام التي نتعرض لها نتيجة للإصابة بمرض معين أو تناول وجبة غير صحية أو فاسدة وتتعدد أسباب آلام البطن هذا فى الواقع اما ورؤية آلام البطن في المنام أيضا تتعدد تفسيراتها وتختلف وفقا للتفاصيل المتعلفة بهذه الرؤيا..

تفسير حلم ألم البطن لابن سيرين

يقول المفسر محمد بن سيرين أحد كبار علماء تفسير الأحلام، إن من يرى في منامه أنه مصاب بمغص أو بألم في بطنه وكان الألم تحديدا في محيط الكبد تلك الرؤيا تشير إلى أنه يأكل مالا حراما وليس من حقه حيث تشير إلى أكل المال الحرام، أو فساد الأسرة والتي تسبب له الأزمات والمشكلات.

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وقد تشير رؤية الشعور بالألم في البطن إلى حياة البذخ التي يعيش بها الرائي أو انه ربما ينفق بعض من أمواله في ارتكاب الذنوب أو المعاصي أو اللهو، أو قد تدل على أنه ينفق أمواله في غير محلها وأنه يجري خلف الشهوات ومتاع الدنيا والرؤيا تذير له ليعود إلى طريق الله ويترك ما يقترفه والله أعلم.

والأعزب غير المتزوج الذي يرى في منامه أنه يشعر بألم مبرح في بطنه ولا يعرف سببه فإن هذه الرؤيا تشير إلى أنه سوف يتزوج من سيدة لا تناسبه وسيشعر معها بالتعاسة فيجب أن يتوخى الحذر عند اختيار شريك الحياة.

ومن يرى أنه يشعر بالألم في منطقة السرة فقط وليس كل بطنه فابن سيرين يقول في تفسير هذه الرؤيا إنها تشير إلى أن صاحبها شخص غير مسئول ولا يستطيع أن يتخذ القرارات السليمة في حياته وحده بدون مساعدة المحيطين به.

وفي بعض التفسيرات قد تشير رؤية الشعور بالم البطن في المنام إلى المشكلات العائلية والمشاحنات التي ستتم بين الشخص وأفراد عائلته. ولو رأى أنه يجري عملية جراحية في بطنه فهذه الرؤيا تشير إلى أنه سيجد حلولا لتلك المشكلات في وقت قريب.

ولو رأى الأب أن بطنه تؤلمه فهذا المنام يشير إلى عصيان الأبناء لأبيهم وعدم طاعتهم لأوامره وتشير أيضا إلى تراكم الديون عليه والخسائر المادية.

تفسير حلم ألم البطن للعزباء

الفتاة غير المتزوجة التي ترى في منامها أن بطنها تؤلمها فإن تلك الرؤيا تشير إلى وجود سر ما تخفيه عن الجميع وهذا السر ربما سيسبب لها الكثير من المشكلات خلال الأيام المقبلة.

وتشير رؤية ألم البطن في المنام للعزباء إلى ان هذه الفتاة تسرف في الأموال التي معها وأنها تنفقها في بعض الأمور التي ليس لها فائدة، وأنها لن تعود عليها بالنفع وستعود عليها بشكل سلبي.

وبعض علماء تفسير الأحلام يقولون إن العزباء التي ترى في منامها أن بطنها تؤلمها فإنها تشير إلى تعرضها للحقج وللغيرة وغل بعض الحاسدين عليها وعلى حياتها وعليها أن تكون حذرة في التعامل مع المحيطين بها. وقد تكون الرؤيا دليل على إصابة هذه الفتاة بالهموم وشعورها بالحزن الشديد من أمر ما ستقع به.

تفسير حلم ألم البطن للمتزوجة

المرأة المتزوجة التي ترى في المنام أن بطنها تؤلمها بشدة فتشير الرؤيا إلى أنها محاطة ببعض الحاقدين والحاسدين وأن هناك بعض الأشخاص الذين يتمنون الأذى لها والله أعلم.

وقد تشير رؤية ألم البطن إلى تأخر إنجاب السيدة أو تعدد وكثرة الخلافات والمشكلات بينها وبين زوجها وقد تستمر هذه المشكلات لفترة كبيرة وقد تؤدي إلى الطلاق.

وفي بعض التفسيرات تشير رؤية آلام البطن للمرأة المتزوجة إلى أن بعض الأشخاص يحاولون إفشاء الأسرار في حياة هذه السيدة ففي حياتها الكثير من الأسرار وسيفضح البعض أسرارها والله أعلم.