محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح

18 حجم الخط

هناك حالة من الأمل والتفاؤل يعيشها الفنانون والعاملون في وزارة الثقافة والمثقفون والهواة في كل بؤر التنوير المظلمة، رغم تقاعس وزارة الثقافة وقياداتها ووزيرها عن الأداء المهني ذي الهدف والاستراتيجية والرؤية الإصلاحية المفتقدة.

ورغم أني لا أرى أهمية لهذا التفاؤل ما لم تتغير نظرة الدولة للثقافة من ناحية الميزانية المخصصة للوزارة، فهي أقل من ميزانيات ضخمة لوزارات مثل الشباب والرياضة، والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف، التي تشارك الثقافة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وحماية الأذهان والوجدان لشبابنا وأطفالنا ولشعبنا أجمع، إذ إن تكامل هذه الوزارات هو ما يحقق التنوير.

لكن للأسف، الوزير لم يعِ هذا الدور، ولم يعِ أهمية الثقافة الجماهيرية ودورها في تثقيف جميع فئات المجتمع، وبالأخص الأماكن البعيدة التي لا يصل إليها بث الراديو والتلفزيون، أو لا يتمكن أهلها من الحصول على هذه الأجهزة في منازلهم؛ لذلك كان اسمها الأول (الجامعة الشعبية) قبل أن يسميها وزيرنا أبو الثقافة الدكتور ثروت عكاشة -رحمه الله- ويطلق عليها (الثقافة الجماهيرية).

ولأن الاسم يحدد المهمة والهدف لكل مؤسسة، أرفض الاعتراف بمسمى الوزير الناجح فاروق حسني (قصور الثقافة)، وهو ما أسهم في تغيير أسلوب الأعمال المقدمة بها، ورغم ذلك، أبكي على عهد الفنان فاروق حسني، والدكتور عكاشة، والمبدع الشهيد يوسف السباعي، حينما أرى التردي الإبداعي في عهد الوزير "هنو".

فالثقافة الجماهيرية التي أبدع في إدارتها الكاتب الصحفي والأديب والسيناريست المفكر الكبير سعد الدين وهبة، ورأسها الأساتذة: سعد أردش، وسعد الكسار، وعبد الفتاح شفشق، والدكتور سمير سرحان؛ وأبدع في إدارة مؤسساتها التنويريون المبدعون: المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، والناقد علي أبو شادي، والفنان التشكيلي عاشق التراث وفنون الحرف اليدوية الشعبية عز الدين نجيب.

ورغم أن سعد الدين وهبة وضع قواعد ومنهج أدائها، واختار مبدعين لإدارتها من الشباب، ومنهم فاروق حسني والفنان حسين العزبي اللذان عملا بمكتبه؛ نجد الوزير الحالي يأتي بمن يتولى إدارتها بعد كل هؤلاء المبدعين برجل فاضل من الرقابة الإدارية العظيمة، بدون ذكر حيثيات اختياره، أو من فرضه عليه وعلينا إذا كان "هابطًا" على الثقافة بأوامر عليا.

ولكل هذا التردي، نجد الأديب الكبير والشاعر المتميز حمدي أبو جليل يتوفاه الله بعد حسرته من عدم إنصاف وزيره، أو هشام عطوة رئيسه؛ رغم شكوته في برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى وفضحه لسلبيات الثقافة الجماهيرية التي يعلمها الدكتور أحمد هنو، الذي يفضل أن تستمر كل الأوضاع والقيادات على ما هي عليه؛ لأنه لا يريد شغل نفسه بمهمة إصلاح نهج مؤسسات الوزارة، أو إصلاح حال مبدعيها المنوط بهم تحقيق هدفه المفتقد.

ورغم طلب فخامة الرئيس بتحسين أوضاع الفنانين، لم يستجب الوزير بتعديل اللائحة المالية لمكافأة التميز، أو لائحة تنقل العروض في المحافظات، أو عمل "بدل كادر" أسوة بأساتذة الجامعات وغيرهم، وسيادته لا يعلم أن الفنان القدير بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بعد خدمة وظيفية أكثر من ثلاثين عامًا، لم يصل دخله بالحوافز وكل شيء إلى ثمانية آلاف من الجنيهات؛ مما جعل زميلنا الدكتور أحمد رفعت -وهو حاصل على دكتوراة في إبداع الموسيقار محمود الشريف في التمثيلية الإذاعية الشعبية- لم يتحمل الوضع المهين للفن والفنان، فأصيب بجلطة بالمخ مات على إثرها.

ولم يذهب الفنان تامر عبد المنعم الذي "هبط" علينا من قبل الوزير كالعادة، أو الفنان هشام عطوة لزيارته وتقديم الدعم المعنوي أو المادي، كما كانت الكاتبة فاطمة المعدول تفعل وتقدم إعانة طارئة من "البيت". وبعده أصيب بجلطة في المخ الزميل حسن نجل الفنان علي الشريف، ولكن لطف الله أنقذه. كل ذلك لا يعلم به الوزير أو القائدان اللذان أهبطهما علينا؛ فرغم فشل هشام عطوة بالبيت الفني للفنون الشعبية، ونقلته الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم للثقافة الجماهيرية بناءً على طلب الفنانين -ومنهم كاتب هذا المقال- وفشله أيضًا بالثقافة الجماهيرية؛ كافأه الدكتور "هنو" بتعيينه رئيسًا للبيت الفني للمرح، وأيضًا قيامه بعمل رئيس قطاع الإنتاج الثقافي خلفًا للفنان خالد جلال!

فالوزير لا يعرف الفنانين ويتعالى على الاستماع لهم، رغم أن الوزارة مليئة بحملة الدكتوراة والماجستير ولديهم رؤى إصلاحية، ويعرفون ما لا يعرفه الوزير عن مؤسساتها ومشكلاتها؛ ومنهم دكتور في الموسيقى زميل أكاديمية ناصر العسكرية، ويعد بها دكتوراة ثانية عن (الأفروسنتريك) والادعاءات الثقافية لبعض الأفارقة في حقهم المزعوم بالحضارة المصرية القديمة؛ فهل لذلك لم يقابله "هنو" ويرفض مقابلة كل فنان صاحب رأي إصلاحي؟!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.