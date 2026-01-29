القضاء الأعلى العراقي يؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتعيين رئيسي الجمهورية والحكومة

18 حجم الخط

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة باستكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مشددًا على أن احترام المدد المحددة يمثل ضمانة أساسية لانتظام عمل مؤسسات الدولة.

ودعا المجلس في بيان القوى السياسية إلى الالتزام بهذه التوقيتات حفاظًا على الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد، محذرًا من أن أي تأخير قد يفتح المجال أمام أزمات داخلية أو تدخلات خارجية، ومؤكدًا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية خلال المرحلة الحالية.

بعد تهديد ترامب، اجتماع طارئ للإطار التنسيقي في العراق برئاسة نوري المالكي

وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي في العراق بأن قيادة الإطار وجهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم.

ويهدف الاجتماع، وفقا لمصدر في الإطار، "للبحث في موقف واشنطن الأخير تجاه العملية السياسية في العراق"، بالإضافة إلى مناقشة ملف رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حذر فيه من إعادة المالكي إلى منصب رئاسة الوزراء، ملوحا بوقف المساعدة الأمريكية للعراق في حال اختياره، ومرجعا ذلك إلى تجربة حكم المالكي السابقة.

ويطرح اسم المالكي لولاية ثالثة وسط انقسام سياسي داخلي، حيث لا تزال ولايته السابقة التي انتهت عام 2014 مرتبطة في الذاكرة العامة بأزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لأجزاء واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات من بعض القوى السنية، بينما يؤكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني".

