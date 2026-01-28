محمد عبد الجليل يكتب: عبد الناصر أول من احتفل بعيد الشرطة، ومبارك جعله إجازة.. السيسي كرم الشهداء.. وممدوح سالم أول شرطي تولى الداخلية!

18 حجم الخط

خرج علينا الأستاذ إبراهيم عيسى بتساؤل ينم عن حيرة حول "متى وكيف" بدأ الاحتفال بعيد الشرطة، وكأن التاريخ المصري المعاصر "لغز" لا حل له. والحقيقة أن القصة ليست في التاريخ، بل في التفاصيل التي تُسقطها الذاكرة أحيانًا.

البداية بـ "بصمة" جمال عبد الناصر!

ما لا يذكره الكثيرون أن أول من احتفل بعيد الشرطة كان جمال عبد الناصر نفسه في عام ١٩٥٣، ولم يكن وقتها رئيسًا للجمهورية فحسب، بل كان يشغل منصب وزير الداخلية. ناصر، الذي كان يدرك قيمة ملحمة الإسماعيلية، جعل من ذكراها "عيدًا داخليًا" للوزارة والضباط، واستمر هذا النهج في عهد خلفائه من ذوي الخلفية العسكرية مثل زكريا محي الدين وشعراوي جمعة.

ممدوح سالم.. الشرطة تحتفل بـ "ابنها"

ظلت الداخلية تُدار بواسطة رجال الجيش، حتى جاءت النقلة الكبرى بتولي ممدوح سالم الوزارة، وهو أول ضابط شرطة يتولى المنصب.

في عهده، بدأ الاحتفال يأخذ طابعًا أكثر تنظيمًا وقربًا من كوادر الجهاز، وبدأت الموسيقى العسكرية تعزف في الشوارع المواجهة للوزارة بـ "لاظوغلي"، وتوزيع الهدايا الرمزية، وصولًا لعام ١٩٧١ بإنشاء إدارة الإعلام والعلاقات العامة التي نقلت العيد من "الغرف المغلقة" إلى "الاحتفال البروتوكولي".

مبارك والعادلي.. لماذا أصبحت ٢٥ يناير "إجازة"؟

تدرجت الاحتفالات بمرور العقود، من وضع أكاليل الزهور إلى حضور رئيس الوزراء، ثم حضور رئيس الجمهورية شخصيًا لمقر أكاديمية الشرطة. لكن المحطة التي أثارت تساؤلات عيسى كانت في عام ٢٠٠٩.

في ذلك العام، قدم اللواء حبيب العادلي مقترحًا للرئيس مبارك بجعل ٢٥ يناير "إجازة رسمية". لم يكن المقترح مجرد "مجاملة" للشرطة، بل كان محاولة من مبارك لترسيخ فكرة "الدولة الأمنية المستقرة" وربط تضحيات الماضي (١٩٥٢) بواقع النظام وقتها. وافق مبارك فورًا، ليتحول اليوم من مجرد "ذكرى في كتاب التاريخ" إلى "عطلة رسمية" ويزداد معها صخب الاحتفالات السنوية والعروض العسكرية.

عهد السيسي وتكريم "الوفاء"

​وفي العصر الحالي، شهدت المنظومة الأمنية طفرة حقيقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. فلم يعد الاحتفال بروتوكولًا سنويًا فحسب، بل تحول إلى نهج لتطوير الأدوات الأمنية تكنولوجيًا وإنسانيًا. والأهم من ذلك، هو ملف تكريم الشهداء وأسرهم، حيث يتم تكريم الأبطال بما يليق بتضحياتهم، مع توفير كافة سبل الرعاية الشاملة لذويهم، في رسالة واضحة بأن مصر لا تنسى من ضحى من أجل أمنها.

​إنها رحلة بدأت بلمسة وفاء من عبد الناصر، وتطورت بمهنية ممدوح سالم، وترسخت بقرار مبارك، لتصل اليوم في عهد السيسي ومحمود توفيق إلى ذروة التقدير والوفاء لأرواح الشهداء وتطوير المنظومة الشرطية لتواكب المستقبل.

