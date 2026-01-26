كريم هاني يمثل مصر في بطولة العالم لسباقات الدرفت

18 حجم الخط

يستعد كريم هاني لاعب الدرفت المصري لتمثيل مصر في بطولة العالم القادمة لسباقات الدرفت.

وتقام البطولة في الفترة من مايو إلى سبتمبر القادم، وتستضيف فعالياتها عدة دول أوروبية من بينها إيطاليا، وأسبانيا، وبولندا.

كريم هاني يحصد المركز الأول في بطولة الأردن لسباقات الدرفت

وفي وقت سابق نجح المتسابق المصري كريم هاني (بي إم دبليو إي 46)، في إعتلاء منصة التتويج وفاز بالمركز الأول في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت التي أقيمت في ساحة رالي الأردن بالبحر الميت.

وجاء المتسابق الأردني رأفت هارون (تويوتا جي تي 86) في المركز الثاني، وحل المتسابق الأردني عبد الله حمادة (بي إم دبليو إي 92) في المركز الثالث، بينما جاء المتسابق الأردني مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86) رابعا.

وسجل للمشاركة بالجولة 35 متسابقًا يمثلون الأردن وفلسطين ومصر، ليؤكدوا على المكانة المتنامية لرياضة الدرفت في المنطقة.

