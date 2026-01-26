معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش النتاج الفكري والأدبي للمستشار محمد الدمرداش غدا

18 حجم الخط

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57 ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر والأديب المستشار محمد الدمرداش، غدا الثلاثاء 27 يناير في تمام الساعة 4:00 مساء بقاعة "فكر وإبداع" ببلازا "1"، بمشاركة وحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين.

البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المُصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتناول قراءة نقدية لأبرز مؤلفاته التي جمعت بين الفكر السياسي والقانون والأدب، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والفكرية في نتاج الدمرداش، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي ودعم الإنتاج الأدبي المصري.

أعمال الدمرداش الثقافية والأدبية

وأثري الدمرداش المكتبة الثقافية والأدبية بالعديد من الأعمال التي لاقت رواجا كبيرا، مثل: "تنزيه القرآن عن الزيادة والنقصان"، "الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة"، و"الحوثيون مسيرة الشيعة الزيدية في اليمن"، و"ألا في الفتنة سقطوا"، و"نظرية الإمامة بين الإمامية الإثني عشرية والزيدية بالموازنة مع فقه أهل السنة والجماعة"، و"سطور من تاريخ السودان"، و"التيارات السياسية في العراق"، ورواية "يتيمًا فآوى" و"أم العواجز".

جدير بالذكر أن يشغل المستشار الدكتور محمد الدمرداش العديد من المناصب الهامة والمتنوعة والتي شكلت شخصيته ككاتب، فهو حاصل على الدكتوراه في القانون والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، كما سبق وشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصري.

