خارج الحدود

كايا كالاس: أوروبا ترى مصر شريكا لا غنى عنه

كايا كالاس، فيتو
كايا كالاس، فيتو
أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، كايا كالاس، أن أوروبا ترى مصر باعتبارها شريكا لا غنى عنه.

 

المساعدات الأوروبية لمصر من أجل مواصلة الإصلاحات

وقالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بـ الاتحاد الأوروبى، اننا نناقش ونتمنى أن نتوصل لاتفاق بخصوص المساعدة المالية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر من أجل المواصلة في تنفيذ الإصلاحات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عقب مباحثاتهما اليوم، حول  لتوضيح كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وكيفية تشجيع المزيد من الاستثمارات الاوروبية للقدوم إلى مصر.

عبدالعاطي يبحث مع كايا كالاس العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى وقت سابق من اليوم اليوم، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لعقد مشاورات سياسية حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى مثل الهجرة الشرعية وتدريب العمالة الماهرة، معربا عن التطلع لعقد الحوار الأمني والدفاعي بين مصر والاتحاد الاوروبى وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الإتحاد الأوروبي لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتقديم الدعم الإنساني لبؤر الأزمات بالمنطقة. 

بدر عبدالعاطي يعقد جلسة مشاورات سياسية مع وزير خارجية جنوب السودان

بمناسبة فوز العناني في اليونسكو، بدر عبدالعاطي يشكر وزير الخارجية السابق سامح شكري على جهوده

 

 

 



الجريدة الرسمية