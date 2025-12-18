الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية

اندلاع نيران في سفينة
اندلاع نيران في سفينة شحن، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية استهدفت منطقة روستوف جنوب روسيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

الهجمات تسببت في أضرار مادية بالسفينة

وقالت الجهات المحلية: إن الهجمات تسببت في أضرار مادية بالسفينة أثناء وجودها في أحد الممرات المائية بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران ووقوع قتلى بين أفراد الطاقم.

وأضافت السلطات أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وتأمين المنطقة، فيما لم ترد بعد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الشحنة على متن السفينة. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني بشأن الحادث.

احتراق منزلين خاصين في بلدة قريبة

وأفاد يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بوجود قتلى بين طاقم السفينة، ودمار مبنى سكني قيد الإنشاء في الجزء الغربي من المدينة، واحتراق منزلين خاصين في بلدة قريبة.

كما أبلغ ألكسندر سكريبين عمدة روستوف أون دون، عبر قناته على تليجرام، عن وقوع إصابات.

وأصيب 32 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية ليل الأربعاء في مدينة زاباروجيا جنوبي شرقي  البلاد، حسبما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم أن الغارات الروسية استهدفت مباني سكنية ومدرسة وشركة.

 ميزانية دفاعية تتضمن مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار 

من جانب آخر، وافق الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء على ميزانية دفاعية تتضمن مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار للعامين المقبلين.

وستسمح هذه الخطوة، التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، لوزارة الدفاع بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في ظل الحرب الروسية.

وينتظر التشريع الآن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

ويضع مشروع القانون قواعد للقوات الأمريكية في أوروبا، إذ يشترط ألا يقل العدد الإجمالي للقوات المعينة بشكل دائم في القيادة الأوروبية عن 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوما دون اتباع إجراءات إبلاغ تبرر أي تخفيض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الروسية حريق في سفينة شحن روسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب الروسية

مواد متعلقة

مسئول بالبيت الأبيض: ترامب لم يتخذ قرارًا جديدًا بشأن العقوبات على روسيا

خوفا من روسيا، بولندا تُفعّل “الدرع الشرقي” بإنتاج ألغام على حدودها الشرقية

بلومبرج: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

روسيا تكشف شرطها لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا

روسيا: لم نتلق أي إشارات حول نتائج مفاوضات أوكرانيا.. ومشاركة الأوروبيين مقلقة

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

مرشح حماة الوطن بطوخ يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ارتفاع البلدي وانخفاض البيضاء

أخبار مصر، اليوم تسليم جثمان نيفين مندور، انتخابات الإعادة مستمرة بـ 13 محافظة، خطاب ترامب للأمريكيين، قرار النواب الأمريكي في حرب فنزويلا، المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها، وحكايات سيدات البرتقال

"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية الأحد المقبل

"الملحد" و"إن غاب القط" و"طلقني" أبرزها..القائمة الكاملة لأفلام رأس السنة

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads