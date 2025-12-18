الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب مباشر من البيت الأبيض مساء الأربعاء، يعرض فيه جدول أعماله للعام المقبل وما بعده، وسط تراجع مستمر لشعبيته وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويأتي هذا الخطاب في توقيت حساس، حيث يعبر معظم الأمريكيين عن إحباطهم من سياسات ترامب الاقتصادية، لا سيما مع تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها والتي أثرت على عمليات التوظيف وتكاليف المعيشة.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيؤكد في خطابه أن ما يواجهه هو "فوضى عارمة" ورثها عن سلفه جو بايدن، مشددًا على أن إدارته حققت "إنجازات كبيرة" وأن بلاده "ستكون أقوى من ذي قبل"، متباهيًا بأنه يجلب "عصرًا ذهبيًّا جديدًا".

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 31% فقط من الأمريكيين راضون عن سياسات ترامب الاقتصادية، في حين تعبر قواعد الناخبين عن استياء من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والوقود. كما يتعرض الرئيس لانتقادات داخل حزبه الجمهوري بسبب تركيزه على الملفات الخارجية مثل أوكرانيا وقطاع غزة وفنزويلا، على حساب الشؤون الداخلية، ما قد يؤثر في حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2026.

البيت الأبيض اكتفى بإعطاء تفاصيل محدودة حول خطاب الليلة، وسط توقعات بأن يستعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد الأميركي والإصلاحات التي يعتزم تنفيذها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور قبل عام حاسم سياسيًّا.

