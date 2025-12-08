الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بنشر صور فتاة وتهديدها على فيس بوك بسوهاج

جنايات سوهاج
قضت  محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن 5 سنوات، بعد ثبوت تهديده إحدى الفتيات ونشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف الابتزاز، بدائرة مركز أخميم.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة إلى عام 2025، عندما تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه المتهم بنشر صور لها على فيس بوك وتهديدها، وإفشاء أمور خادشة للحياء العام، مما يعد اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة، بالإضافة إلى تعمد إزعاجها عبر وسائل الاتصال.

القبض والتحقيق

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات.

