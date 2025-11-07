علي الجميل لـ الشرق بلومبرج: "كايروثرى إيه" تعتزم زيادة استثماراتها بالقطاع الزراعي لـ 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

18 حجم الخط

قال رجل الأعمال على الجميل، الرئيس التنفيذى للقطاع الزراعى بمجموعة كايرو ثرى إيه المصرية، إن الشركة استثمرت فى النشاط الزراعى حوالى مائة مليون دولار، مع اتجاه الشركة لزيادة الاستثمارات فى النشاط الزراعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 150 مليون دولار

وأضاف رجل الأعمال على الجميل لموقع وتليفزيون "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" أن أول قطاع فى الأنشطة الزراعية بالشركة هو قطاع استصلاح الأراضى الزراعية، وتمتلك الشركة مساحة 2600 فدان مزروعة بأنواع الفواكه منها الأعناب والموالح والمانجو والبلوبيرى، مشيرا إلى أن التوسع يشمل محطات التصدير وثلاجات التبريد المستخدمة فى حفظ المنتجات قبل التصدير بالإضافة إلى قطاع المصانع الخاصة بإنتاج المركزات ومستخلصات الفاكهة المعدة للتصدير

وأكد رجل الأعمال علي الجميل أن الفترة المقبلة، ستشهد تركيز القطاع الزراعى بالمجموعة على ثلاثة اتجاهات للتوسع فى الإنتاج من خلال البحث العلمى، أولها تطوير أصناف الأعناب المزروعة ضمن نطاق الشركة، حتى تستمر فى المنافسة فى السوق العالمى، حيث تمتلك الشركة 23 صنفا من أصناف الأعناب الصالحة للتصدير للأسواق الأوربية والآسيوية وكندا، واستمرار المنافسة مرهون بتطوير الأصناف المزروعة، خاصة وأن منتجات الشركة يتم تصديرها إلى 70 دولة حول العالم.

وتابع على الجميل أن الاتجاه الثانى يتمثل فى زيادة الشركة لمساحتها المزروعة بأصناف البلوبيرى، حيث تمتلك الشركة 150 فدانا مزروعة بـ "البلوبيرى"، وهو من أصناف الفاكهة المكلفة جدا فى زراعته ويحتاج خبرات ومهارات زراعية متقدمة للغاية، حتى يعطى المردود الموازى للتكلفة، مشيرا إلى أن الشركة تنوى زيادة المساحة المزروعة بأصناف البلوبيرى المختلفة 150 فدانا جديدة خلال العام المقبل 2026، على أن تزيد المساحة الكلية المزروعة بأصناف البلوبيرى إلى ألف فدان بحلول 2028

ولفت رجل الأعمال على الجميل إلى أن الاتجاه الثالث يتمثل فى مضاعفة صادرات الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة،لافتا إلى أن مجموعة كايروثرى من المتوقع أن تحقق صادرات بحوالى 120 مليون دولار مع نهاية العام الحالى 2025، والمخطط أن تحقق الشركة بحلول 2028 -2029 إجمالى 250 مليون دولار صادرات زراعية للأسواق العالمية

وأشار رجل الأعمال على الجميل إلى اهتمام الشركة الكبير بصناعة الأعلاف، لافتا إلى أن ملف الأعلاف مرتبط باستقرار الدولار، لأن الذرة والصويا وهما أهم مكونين فى صناعة الأعلاف منتجات مستوردة، وكلما كان الدولار مستقرا ومتوافرا بالبنوك فإن ملف الأعلاف سيكون مستقرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.