إنذار رسمي يطالب بالتحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن لدعوته لعدم الإنجاب

الفنان عباس أبو الحسن،
الفنان عباس أبو الحسن، فيتو

قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ إنذارا رسميا على يد محضر لـنقيب الممثلين، يطالبه بشطب الممثل عباس أبو الحسن من جداول نقابة المهن التمثيلية، وإحالته لجهات التحقيق مع إلزامه بسداد تعويض مليار جنيه. 

حمل الإنذار رقم 64321 محضرين الأزبكية.

الطبيعة الإلهية ضمنت لكل مخلوق رزقه

بدأ المحامي إنذاره الرسمي لنقيب الممثلين، بأنه قد تداولت تصريحات للممثل عباس أبو الحسن تحرض المواطنين على عدم الإنجاب، وذلك لقلة الموارد، وهو ما يتعارض مع الطبيعة الإلهية التي ضمنت لكل مخلوق رزقه وأجله ودورة حياة.

 

المستند 
إنذار بشطب أبو الحسن من المهن التمثيلية، فيتو

ووصف تصريحات الممثل أبو الحسن بـ"الفلسفة المستلهمة من الثقافات والأساطير الإغريقية التي تعمد على نشر فكر الكفر والإلحاد"، معتبرًا أن تلك التصريحات غير المسئولة تحمل عقوبات تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الممثلين طبقا لنص القانون رقم 35 لسنة 1978.

 

وتابع أن تلك التصريحات تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية فيما يتعلق بازدراء الأديان وتكدير السلم المجتمعي ونشر الفزع بين أبنائه، وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة طبقا لمواد قانون  العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم المعلومات.

وطالب أيمن محفوظ في ختام إنذاره نقابة الممثلين بإحالة الأمر للجنة تحقيق نقابية، وإيقاف تصريح مزاولة المهنة للممثل عباس أبو الحسن، وإحالة الأمر للجهات المختصة للتحقيق. 

 

نقيب الممثلين أقوال الفنان عباس أبو الحسن اخبار عباس ابو الحسن نقابة الممثلين الفنان عباس ابو الحسن

