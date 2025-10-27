أخبار مصر: أول قرار في مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، أطباء القلب يحذرون من خطر مرعب، الجيزة تتزين لافتتاح المتحف الكبير
لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق
سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفضت سعر لتر زيت العباد، بينما تباينت أسعار الزيت الذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين
خطر مرعب، أطباء القلب يحذرون من البلاستيك المتسلل إلى الأوعية الدموية
في الوقت الذي تتركز فيه الجهود الطبية حول العالم على مكافحة ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم باعتبارهما أبرز عوامل الخطر لأمراض القلب، بدأ الأطباء يحذرون من تهديد جديد، أكثر خفاءً وأقل شهرة، يتسلّل إلى مجرى الدم بصمت.
أعمال تطوير شاملة حول المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح المرتقب
تشهد محافظة الجيزة هذه الأيام حالة من الاستعداد القصوى، حيث تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة في الطرق والمحاور المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لاستقبال الحدث السياحي الأضخم في العالم، الذي يُنتظر أن يضع مصر في صدارة خريطة السياحة العالمية من جديد.
أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم
أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على جثث الأم وأطفالها الثلاثة المتوفين في واقعة "صغار الهرم" بمشرحة زينهم، وذلك لتشريح الجثث لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بدفنهم.
سيد عبد الحفيظ: رواتب اللاعبين هي أول مهمة لي حال نجاحي في الانتخابات
أكد سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شعار وقيم القلعة الحمراء يجب أن تظل فوق الجميع، مشددا على أن أي لاعب لا يقدر قيمة قميص الأهلي لا مكان له داخل النادي.
شروط استخراج شهادة الوفاة للمرة الثانية إلكترونيا
ترصد فيتو، شروط خطوات استخراج شهادة الوفاة من مصلحة الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى الذهاب للأماكن المخصصة، بعدة خطوات بسيطة دون مغادرة المنزل في السطور التالية..
طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.
الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي
أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ سقوط مروحية من طراز "سي هوك" ومقاتلة من طراز "إف-18" تابعتين لـ حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوبي.
فحص نفسي وتحليل مخدرات، قرارات جديدة ضد المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام بيطري بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، وأمرت بإجراء الفحص النفسي والعقلي اللازم للتأكد من سلامة قواه الإدراكية والعقلية أثناء ارتكاب الجريمة.
يتبقى مقعدان، الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا
اقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية
أعلنت فنزويلا أسر مجموعة ممن وصفتهم بأنهم "مرتزقة" على صلة بالولايات المتحدة، متهمة، الإدارة الأمريكية بإجراء "تحركات استفزازية تؤدي إلى نشوب حرب".
انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)
تعرَّض الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة أنا بشحت بالجيتار، لحادث مروري في محافظة السويس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد الأرصفة بمنطقة الغريب.
الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 23 مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من فجر الاثنين.
خبير قانوني يكشف مصير قاتل أطفال اللبيني ووالدتهم بالهرم
أثارت قضية مقتل أسرة اللبيني على يد عشيق الأم، جدلا كبيرا في الشارع المصري، تلك الجريمة المأساوية التي هزت مشاعر المصريين، بعد قتل 3 أطفال أبرياء من عشيق الأم.
ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
مقتل 80 مسلحًا من العصابات في اشتباكات مع الجيش النيجيري
قُتل 80 شخصًا ينتمون لعصابة إجرامية، في اشتباكات مع الجيش النيجيري في شمال غربي البلاد، بحسب تقرير أمني للأمم المتحدة، نشرت تفاصيله "فرانس برس".
فيديو توعوي لـ "معلومات الوزراء" حول علامات تستوجب التوجه العاجل لمركز السموم
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو توعويًا يوضح علامات تعاطي المخدرات التي تستوجب التوجه العاجل إلى مركز السموم.
انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق
شهدت عدة مناطق أوكرانية شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في خمس مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.
طائرات الاحتلال تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
