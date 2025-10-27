أخبار مصر: أول قرار في مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، أطباء القلب يحذرون من خطر مرعب، الجيزة تتزين لافتتاح المتحف الكبير

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفضت سعر لتر زيت العباد، بينما تباينت أسعار الزيت الذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين

في الوقت الذي تتركز فيه الجهود الطبية حول العالم على مكافحة ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم باعتبارهما أبرز عوامل الخطر لأمراض القلب، بدأ الأطباء يحذرون من تهديد جديد، أكثر خفاءً وأقل شهرة، يتسلّل إلى مجرى الدم بصمت.

تشهد محافظة الجيزة هذه الأيام حالة من الاستعداد القصوى، حيث تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة في الطرق والمحاور المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لاستقبال الحدث السياحي الأضخم في العالم، الذي يُنتظر أن يضع مصر في صدارة خريطة السياحة العالمية من جديد.

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على جثث الأم وأطفالها الثلاثة المتوفين في واقعة "صغار الهرم" بمشرحة زينهم، وذلك لتشريح الجثث لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بدفنهم.

أكد سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شعار وقيم القلعة الحمراء يجب أن تظل فوق الجميع، مشددا على أن أي لاعب لا يقدر قيمة قميص الأهلي لا مكان له داخل النادي.

ترصد فيتو، شروط خطوات استخراج شهادة الوفاة من مصلحة الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى الذهاب للأماكن المخصصة، بعدة خطوات بسيطة دون مغادرة المنزل في السطور التالية..

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ سقوط مروحية من طراز "سي هوك" ومقاتلة من طراز "إف-18" تابعتين لـ حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوبي.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام بيطري بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، وأمرت بإجراء الفحص النفسي والعقلي اللازم للتأكد من سلامة قواه الإدراكية والعقلية أثناء ارتكاب الجريمة.

اقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.

أعلنت فنزويلا أسر مجموعة ممن وصفتهم بأنهم "مرتزقة" على صلة بالولايات المتحدة، متهمة، الإدارة الأمريكية بإجراء "تحركات استفزازية تؤدي إلى نشوب حرب".

تعرَّض الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة أنا بشحت بالجيتار، لحادث مروري في محافظة السويس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد الأرصفة بمنطقة الغريب.

أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 23 مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من فجر الاثنين.

أثارت قضية مقتل أسرة اللبيني على يد عشيق الأم، جدلا كبيرا في الشارع المصري، تلك الجريمة المأساوية التي هزت مشاعر المصريين، بعد قتل 3 أطفال أبرياء من عشيق الأم.

سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

قُتل 80 شخصًا ينتمون لعصابة إجرامية، في اشتباكات مع الجيش النيجيري في شمال غربي البلاد، بحسب تقرير أمني للأمم المتحدة، نشرت تفاصيله "فرانس برس".

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو توعويًا يوضح علامات تعاطي المخدرات التي تستوجب التوجه العاجل إلى مركز السموم.

شهدت عدة مناطق أوكرانية شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في خمس مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.