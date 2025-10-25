المركزي الفرنسي: نواجه اختناقا بالديون في ظل عجز كبير بالميزانية

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دي جالو، اليوم السبت إن فرنسا تواجه "اختناقا تدريجيا" بالديون في ظل عجز كبير في الميزانية يبلغ حاليا 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف جالو في مقابلة صحفية له: "ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 مليارا سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر - القروض العقارية - وللشركات والأهم من ذلك، العبء المتزايد للديون الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا".

النمو الاقتصادي هذا العام

وأكد فيلروا دي جالو أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير "أسئلة.....

