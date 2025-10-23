الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أرباح فولفو للسيارات تسجل 626.6 مليون دولار خلال الربع الثالث

فولفو للسيارات، فيتو
فولفو للسيارات، فيتو

سجّلت شركة فولفو للسيارات، ارتفاعًا طفيفًا في أرباحها التشغيلية للربع الثالث قبل البنود غير المتكرّرة التي تؤثر على قابلية المقارنة.

وقالت الشركة، في بيان الخميس: إن المنافسة الشديدة في الأسعار وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تؤثّران على هوامش أرباحها.

وأضافت فولفو، أن الأرباح التشغيلية قبل البنود غير المتكرّرة – مثل تكاليف إعادة الهيكلة – بلغت 5.9 مليار كرونة سويدية (نحو 626.6 مليون دولار) مقابل 5.8 مليار كرونة في الفترة نفسها من العام الماضي.

الرسوم الجمركية والسيارات الأوروبية

 

وتُعد فولفو من أكثر شركات السيارات الأوروبية تضررًا من الرسوم الجمركية الأميركية، إذ تصدّر معظم سياراتها المخصّصة للسوق الأميركية من أوروبا.

غير أنّ الشركة اتخذت خطوات لنقل إنتاج بعض طرازاتها الهجينة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، في محاولة لتقليل أثر الرسوم على نتائجها المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارباح التشغيلية اعادة الهيكلة الرسوم الجمركية الأميركية الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية