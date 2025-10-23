أرباح فولفو للسيارات تسجل 626.6 مليون دولار خلال الربع الثالث

سجّلت شركة فولفو للسيارات، ارتفاعًا طفيفًا في أرباحها التشغيلية للربع الثالث قبل البنود غير المتكرّرة التي تؤثر على قابلية المقارنة.

وقالت الشركة، في بيان الخميس: إن المنافسة الشديدة في الأسعار وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تؤثّران على هوامش أرباحها.

وأضافت فولفو، أن الأرباح التشغيلية قبل البنود غير المتكرّرة – مثل تكاليف إعادة الهيكلة – بلغت 5.9 مليار كرونة سويدية (نحو 626.6 مليون دولار) مقابل 5.8 مليار كرونة في الفترة نفسها من العام الماضي.

الرسوم الجمركية والسيارات الأوروبية

وتُعد فولفو من أكثر شركات السيارات الأوروبية تضررًا من الرسوم الجمركية الأميركية، إذ تصدّر معظم سياراتها المخصّصة للسوق الأميركية من أوروبا.

غير أنّ الشركة اتخذت خطوات لنقل إنتاج بعض طرازاتها الهجينة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، في محاولة لتقليل أثر الرسوم على نتائجها المستقبلية.

