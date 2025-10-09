المصرية للاتصالات.. أسئلة حائرة على هامش الاستقالة!

لم يعلن أحد حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، ولا يعرف أحد إن كانت تلك الاستقالة على صلة مباشرة بنتائج التحقيق الذي أمر به دولة رئيس الوزراء عقب حريق سنترال رمسيس، أم أنها جاءت لأسباب أخرى طواها الصمت الإداري.

الحريق، الذي اندلع رغم توافر أحدث أجهزة الإطفاء، أثار تساؤلات واسعة عن مدى جاهزية المنشآت الحيوية التابعة للشركة، وعن كفاءة أنظمة الأمان التي يُفترض أن تكون نموذجًا في مؤسسة بحجم الشركة المصرية للاتصالات.

ومع مرور الوقت، لم تُعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وكأن الأمر طُوي في ملفات مغلقة. فهل يكفي أن يقدّم المسؤول استقالته مع نائبين آخرين لتُغلق الصفحة؟ أم أن الواجب كان يقضي بمعالجة الأسباب الجذرية للحريق حتى لا تتكرر المأساة؟

ورغم أن الشركة المصرية للاتصالات تُعد من الشركات الرائدة في المنطقة، وتجمع بين تقديم خدمات المحمول واحتكار الهاتف الثابت، إضافة إلى امتلاكها حصة معتبرة في «فودافون مصر» بنسبة 48٪، فإن المواطن لا يشعر بأن هذه الأرباح الكبيرة انعكست عليه في تحسين الخدمة أو تطوير البنية التحتية.

ففي حين تتميز المدن الجديدة بجودة الخدمة وإحكام الشبكات، ما زالت في بعض المناطق الأخرى بوكسات التليفون ملقاة في الشوارع، وواجهات السنترالات تحتاج إلى إعادة نظر تُليق بمؤسسة وطنية بهذا الحجم.

نأمل أن يكون الرئيس الجديد للشركة المصرية للاتصالات، القادم من القطاع الخاص وصاحب التجارب المتعددة، قادرًا على كسر النمطية والعمل خارج الصندوق، وأن يوجّه أفكاره المتدفقة نحو تطوير الخدمة لا الغرق في تفاصيل بيروقراطية تستهلك الجهد والوقت دون مردود يوازي ما يتقاضاه هو وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومزايا، في وقت لا يزال فيه كثير من العاملين ينتظرون إنصافًا ماديًا ومعنويًا.

ولا يفوتنا هنا أن نوجّه تحية تقدير وامتنان إلى القيادات التاريخية التي أفنت أعمارها في خدمة هذا المرفق العريق، في زمن كانت فيه الأجور زهيدة، لكن الانتماء صادق والعطاء بلا حدود.

كما نشيد بجهود مكتب الشكاوى العاجلة في الشركة المصرية للاتصالات، الذي يثبت يومًا بعد يوم كفاءة وسرعة استجابته للشكاوى المتعلقة بأعطال الهاتف والإنترنت، ليبقى نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه خدمة المواطن حين تتوافر الإرادة الحقيقية للإصلاح.

