خارج الحدود

اشتباكات في برلين بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين

دعم غزة
دعم غزة

شهدت ساحة ألكسندر بلاتس وسط برلين تجمعًا لمئات من أنصار الفلسطينيين، على الرغم من الحظر الرسمي المفروض على الاحتجاجات، في مساء ذكرى 7 أكتوبر.

اشتباكات في برلين بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين

 وفقًا للشرطة، ردد المتظاهرون شعارات اعتُبرت معادية لإسرائيل وأخرى تُفسَّر على أنها تبرير للعنف.

تطورت المظاهرة إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى اعتقال عدد من المشاركين.

 رفض نحو 500 متظاهر مغادرة الساحة رغم التحذيرات، ما اضطر الشرطة إلى تفريق الحشد بالقوة باستخدام “ضربات معزولة ومستهدفة”.

