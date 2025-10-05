حركة ANO المعارضة تفوز بالانتخابات البرلمانية في التشيك

فازت حركة "ANO" التشيكية المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش بانتخابات مجلس النواب (الغرفة السفلى) في البرلمان التشيكي.



وحصلت الحركة بعد فرز الأصوات في 99.84% من مراكز الاقتراع على 34.62% من أصوات الناخبين، وحصلت على 80 مقعدًا في الغرفة السفلى المكونة من 200 مقعد. وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات 68.91%.

إلى جانب "ANO"، دخلت الغرفة النيابية خمس قوى سياسية أخرى: ائتلاف "Spolu" ("معا") المكون من الأحزاب الليبرالية الحاكمة (23.3% و52 مقعدا)، والحركة السياسية "STAN" ("رؤساء البلديات والمستقلين") - شريك "Spolu" في الائتلاف الحكومي الحالي (11.2% و22 مقعدا)، وحزب "Piráti" التشيكي (8.9% و18 مقعدا)، وحركة "SPD" اليمينية المعارضة ("الحرية والديمقراطية المباشرة") (7.8% و15 مقعدا)، وحركة "Motorist" غير البرلمانية (6.78% و13 مقعدا).

بالمقارنة مع انتخابات الغرفة السفلى السابقة التي جرت في خريف 2021، زاد عدد ممثلي "ANO" بمقدار 8 نواب، وزاد عدد ممثلي حزب "Piráti" التشيكي بمقدار 14 نائبا. بينما انخفض تمثيل "Spolu" و"STAN" بمقدار 19 و11 نائبا على التوالي. كما انخفض عدد أعضاء كتلة "SPD" بمقدار 5 نواب. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر.

وتجري حركة "ANO" مفاوضات لتشكيل حكومة البلاد مع حركتي "SPD" و"Motorist"، كما أعلن بابيش معلقا على نتائج الانتخابات.

وقال السياسي: "حققت حركة ANO نجاحا تاريخيا! نريد أن تكون التشيك أفضل مكان للعيش في الاتحاد الأوروبي. سنجري مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة مع SPD وحركة Motorist".

وأعرب بابيش، الذي يعتزم تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، عن ثقته في قدرة "ANO" على تشكيل حكومة فعالة للجمهورية. وذكر أن من الأفضل أن تكون الحكومة حكومة حزب واحد، تستند إلى دعم الأغلبية البرلمانية.

ووفقا لكلامه، ستسعى "ANO" بسرعة لتشكيل الحكومة. يوم الأحد، دعي بابيش إلى قلعة براغ لمقابلة رئيس التشيك بيتر بافيل، الذي يعين الحكومة وفقا للدستور، ويتمتع بدور كبير في عملية تشكيلها. وفي الوقت نفسه، وفقا لوسائل الإعلام التشيكية، سيبدأ قادة "ANO" و"SPD" و"Motorist" مناقشة إمكانيات التعاون في السلطة يوم السبت.

وتلتزم حركة "ANO" بعضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لكنها ستصر، وفقا لبابيش، أثناء وجودها في الحكومة، على تشديد مكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، وستعارض أي آليات لتوزيع اللاجئين في المجتمع. سيتم توجيه الأموال من الميزانية الوطنية أولا وقبل كل شيء لتلبية احتياجات مواطني التشيك.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعرب بابيش عن أمله في إنهاء الصراع العسكري بالوساطة الأمريكية. وقال السياسي: "نأمل أن ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بمشاركة القادة الأوروبيين في الناتو".

وفي معرض حديثه عن المبادرة التشيكية التي تحصل بموجبها أوكرانيا على ذخائر مشتراة من دول ثالثة على حساب الدول الغربية، أشار بابيش إلى أن وجهة نظره في هذا الشأن تختلف عن وجهة نظر السلطات الحالية.

وقال زعيم "ANO": "الحرب أمر مروع ولا ينبغي السماح لأي شخص بالثراء الفاحش في هذه الحرب. نحن لا نعيق الشركات التشيكية من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا". وكان قد صرح سابقا بأن مبادرة إمداد الذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تنتقل إلى الناتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.