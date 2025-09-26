قاتل للكلى، تحذير من هذه الأطعمة في الصباح

حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة على مائدة يمكن أن تشكل عبئًا إضافيًّا على الكلى، خاصة لدى من يعانون ضعفًا في وظائفها أو أمراضًا مزمنة، بحسب ما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

وبين الخبراء أبرز 8 خيارات للفطور يُنصح بالابتعاد عنها مع بدائل صحية مناسبة:



اللحوم المصنعة

غنية بالصوديوم والفوسفور والمواد الحافظة مثل النترات، ما يزيد إجهاد الكلى. ويمكن استبدالها ببروتين طازج قليل الدهن أو بيض مسلوق.



حبوب الفطور الجاهزة

مليئة بالسكّر وقليلة القيمة الغذائية، وترتبط بالسمنة ومقاومة الإنسولين. والخيار الأفضل هو شوفان كامل الحبة أو موسلي غير محلّى.



الزبادي المنكّه

يحتوي عادة على سكّر مضاف وفوسفات صناعي يخلّ بتوازن المعادن. وبديله زبادي طبيعي غير محلّى مع فواكه أو بذور.



المعجنات والمخبوزات المحلّاة

ترفع سكر الدم سريعًا وتزيد الحمل على الكلى. ويمكن استبدالها بخبز حبوب كاملة أو شوفان منزلي بقليل من التحلية.



ساندويشات الفطور الجاهزة

غنية بالملح والمواد الحافظة. والبديل ساندويش منزلي بخبز حبوب كاملة وخضراوات وبروتين خفيف.



النودلز سريعة التحضير

مرتفعة الصوديوم وتحتوي على MSG، ما يرفع ضغط الدم. والبديل هو نودلز بمرق قليل الملح وخضار طازجة.



عصائر الفاكهة المعلبة

تفتقر للألياف وغنية بالسكّر، فتؤثر في الوزن والتمثيل الغذائي. والخيار الأفضل فاكهة كاملة أو عصير طازج معتدل السكر.



الفطائر والوافل المغمور بالشربات

تعتمد على دقيق مكرر وشراب سكّري كثيف، ما يرهق الكلى. والبديل فطائر شوفان مع فواكه وزبادي طبيعي.

ويشير الخبراء إلى أنه بهذه البدائل البسيطة، يمكن الحفاظ على فطور متوازن يدعم صحة الكلى ويمنح الجسم طاقة دون أعباء إضافية.

