الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قاتل للكلى، تحذير من هذه الأطعمة في الصباح

فطور، فيتو
فطور، فيتو

حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة على مائدة يمكن أن تشكل عبئًا إضافيًّا على الكلى، خاصة لدى من يعانون ضعفًا في وظائفها أو أمراضًا مزمنة، بحسب ما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

وبين الخبراء أبرز 8 خيارات للفطور يُنصح بالابتعاد عنها مع بدائل صحية مناسبة:
 

اللحوم المصنعة

غنية بالصوديوم والفوسفور والمواد الحافظة مثل النترات، ما يزيد إجهاد الكلى. ويمكن استبدالها ببروتين طازج قليل الدهن أو بيض مسلوق.


حبوب الفطور الجاهزة

مليئة بالسكّر وقليلة القيمة الغذائية، وترتبط بالسمنة ومقاومة الإنسولين. والخيار الأفضل هو شوفان كامل الحبة أو موسلي غير محلّى.


الزبادي المنكّه

يحتوي عادة على سكّر مضاف وفوسفات صناعي يخلّ بتوازن المعادن. وبديله زبادي طبيعي غير محلّى مع فواكه أو بذور.


المعجنات والمخبوزات المحلّاة

ترفع سكر الدم سريعًا وتزيد الحمل على الكلى. ويمكن استبدالها بخبز حبوب كاملة أو شوفان منزلي بقليل من التحلية.


ساندويشات الفطور الجاهزة

غنية بالملح والمواد الحافظة. والبديل ساندويش منزلي بخبز حبوب كاملة وخضراوات وبروتين خفيف.


النودلز سريعة التحضير

مرتفعة الصوديوم وتحتوي على MSG، ما يرفع ضغط الدم. والبديل هو نودلز بمرق قليل الملح وخضار طازجة.


عصائر الفاكهة المعلبة

تفتقر للألياف وغنية بالسكّر، فتؤثر في الوزن والتمثيل الغذائي. والخيار الأفضل فاكهة كاملة أو عصير طازج معتدل السكر.


الفطائر والوافل المغمور بالشربات

تعتمد على دقيق مكرر وشراب سكّري كثيف، ما يرهق الكلى. والبديل فطائر شوفان مع فواكه وزبادي طبيعي.

 

ويشير الخبراء إلى أنه بهذه البدائل البسيطة، يمكن الحفاظ على فطور متوازن يدعم صحة الكلى ويمنح الجسم طاقة دون أعباء إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع تايمز أوف إنديا خبراء التغذية الأطعمة الشائعة الكلي المعجنات والمخبوزات الزبادى عصائر الفاكهة المعلبة الفطائر والوافل

الأكثر قراءة

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تقلبات الخريف، أمطار وغبار على هذه المناطق، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر المتوسط، انخفاض درجات الحرارة

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

معظمهم نساء وأطفال، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads