إتاوات ومحاضر عشوائية وغياب تام للخدمات.. معاناة صعبة لأصحاب المصانع في المنطقة الصناعية بعرب أبوساعد

معاناة صعبة يعيشها أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد ، ويشتكون من وجود تجاوزات ومخالفة للقانون من قبل موظفي جهاز المدينة، والذين يبتزون أصحاب المصانع ويطلبون منهم أموالا ومن يرفض يتم تحرير محضر تعديات عشوائية ضده، الأمر الذي جعل البعض يقول إن موظفي الجهاز يفرضون “إتاوات”.

ووفقا لشهادات عدد من أصحاب المصانع يتم تحصيل مبلغ حوالي 2000 جنيه من كل مصنع شهريا تحت بند رفع المخلفات وإزالتها إلا أنه لم يتم رفع المخلفات منذ شهور، وهو ما تسبب في تراكم تلال من المخلفات في المنطقة الصناعية، وأدى إلى حالة عارمة من الغضب بين المستثمرين وأصحاب المصانع، خصوصا أنه يتم تحصيل رسوم نظافة وبيئة دون تقديم أي خدمات تذكر في مقابل ما يتم تحصيله من رسوم.

أحد أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد أكد أن المنطقة تضم أكثر من ٥٠٠ مصنع جميعهم من المصانع الكبيرة، مشيرا إلى أن موظفي الجهاز يرفضون تقنين الأرض لأكثر من 3 سنوات، رغم أن المعمول به في جميع المناطق الصناعية 7 سنوات كحد أدنى.

وأوضح أن هناك مشاكل أخرى يعاني منها أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد ، أهمها الكهرباء والمياه وعدم وجود صرف صحي، ووجود طرق غير ممهدة ومظلمة، بالإضافة إلى تحرير موظفي الجهاز محاضر محاضر تعديات عشوائية، وهذه التعديات على الورق فقط وغير موجوده على الواقع.

وطالب أصحاب المصانع بتدخل الجهات المعنية ومحافظ الجيزة ووزير الاستثمار لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل العقبات أمام المستثمرين وضرورة إيجاد حلول لما يتم داخل المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد مما يؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن موظفي الجهاز يمنحون أصحاب الأرض تراخيص للبناء وعند التنفيذ يطلبون منهم مبالغ كبيرة، وإما تحرير محاضر بناء على الرغم من وجود ترخيص بناء للمصنع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.