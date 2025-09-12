تنمروا عليها فردت بالرصاص، تلميذة تطلق النار على زملائها داخل مدرسة بالأرجنتين (فيديو)

أطلقت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا على زملائها داخل مدرستها بمقاطعة ميندوزا بالأرجنتين.

ووفق صحيفة "TN" الأرجنتينية، قررت الفتاة الهجوم ردًّا على تنمر زملائها في الفصل بمدرسة مارسيلينو بلانكو في بلدية لاباز، بسبب فيديو لها.

وذكرت الصحيفة أن ضابطًا اقترب منها وطلب منها إلقاء سلاحها، فردت الفتاة بإطلاق رصاصة أخرى.

وأجلت الشرطة الطلاب المتبقين الذين نقل بعضهم إلى المستشفى بسبب نوبات هلع وتجري عملية نقل الفتاة المراهقة بطائرة هليكوبتر لإنقاذها.

ووفق تقارير إعلامية أرجنتينية، فإن الطالبة هي ابنة ضابط شرطة يخدم في سان لويس، ويزعم أنها سرقت منه سلاحه.

ووثق مقطع فيديو الفتاة وهي تحمل سلاحًا بيدها اليمنى فيما ظهر شرطي يحاول منع وقوع كارثة.

