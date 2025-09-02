الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الإعلامي محمد فودة ينفي مجددا شائعات ترشحه للبرلمان عبر قوائم أي حزب سياسي

الإعلامي محمد فودة
الإعلامي محمد فودة

نفى الإعلامي والكاتب محمد فودة مجددا ما تم تداوله حول نيته الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية عبر قوائم أحد الأحزاب السياسية، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا تمت للصحة من قريب أو بعيد، مشددا أنه لا يعتزم خوض الانتخابات نهائيا سواء عبر القوائم الحزبية أو بشكل مستقل، وذلك بعد أن تلقى مطالبات متكررة من أهالي دائرته بالعودة مرة أخرى إلى الساحة النيابية.

 

 

 

وجاء هذا النفي الحاسم بعد تصاعد الأصوات داخل الدائرة التي رأت في فودة نموذجا يحتذى به في الأداء البرلماني والخدمي، مستندين إلى تاريخه الطويل في خدمة أبناء دائرته، حيث لعب دورا محوريا في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، مثل إنشاء مستشفى زفتى، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبنيه العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تركت أثرا ملموسا في الشارع الزفتاوي.

وأكد فودة أنه اتخذ قرار الاعتزال السياسي عن قناعة تامة، بعدما قدم ما يستطيع طوال سنوات من العمل العام، مشددًا في الوقت نفسه على أن اعتزاله لا يعني غيابه عن دعم وخدمة أهله ومجتمعه، بل سيواصل بذل كل ما في وسعه لتقديم يد العون والمساعدة متى استطاع، ولكن بعيدا عن كرسي البرلمان أو الأضواء السياسية.

وأشار فودة إلى أن العمل من أجل الناس لا يحتاج إلى مناصب، ووفائي لأهلي لا يرتبط بكرسي، بل هو واجب باق ما حييت.

