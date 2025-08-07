الخميس 07 أغسطس 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي، فيتو

أفادت وسائل إعلام بوفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي- الذي أصبح رئيسا بالنيابة لميانمار بعد أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي قبل أكثر من أربع سنوات.

مينت سوي توقف عن أداء مهامه الرئاسية - منذ أكثر من عام

وأعلن بيان صادر عن مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، وفاة سوي (74 عاما) في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم الخميس.

ويُشار إلى أن مينت سوي توقف عن أداء مهامه الرئاسية - منذ أكثر من عام -بشكل فعال بعد أن تم الكشف عن مرضه.

وكانت وسائل إعلام حكومية في ميانمار بيَنت الثلاثاء الماضي أنه كان في حالة حرجة ويتلقى رعاية مكثفة منذ 24 يوليو في مستشفى عسكري في نايبيتاو.

مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية

ويعاني مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام، وبعد بضعة أيام من مرضه، فوض الجنرال مين أون هلاينج، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية أثناء إجازته المرضية، حسبما ذكرت التقارير.

 اعتقال الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي

وأصبح مينت سوي رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.

وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة "نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه".

 

