أحمد بنداري: متابعة سير انتخابات الشيوخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان (فيديو)

مجلس الشيوخ 2025، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه سيتمّ متابعة فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 8825 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنَّه تم توفير جميع اللوجيستيات المطلوبة من صناديق اقتراع وسواتر وأوراق اقتراع.

وأضاف «بنداري» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «آلية إلكترونية لأعضاء الهيئات القضائية لتيسير الإجراءات، والتواصل التام والمستمر مع غرفة عمليات الهيئة، كما ستكون هناك متابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ورؤساء لجان المتابعة واللجان الفرعية».

وتابع: «هناك بعثات دولية لمتابعة عمل اللجان من خلال متابعة العمل داخل اللجان الفرعية في القاهرة والجيزة، كما أن هناك تنسيق مع جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا العمل يتمّ بالتواصل المباشر، كما أن هناك عقد لعدة اجتماعات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي».

وأكمل: «نتواصل مع كل أجهزة الدولة من أجل تيسير الإجراءات للمواطنين للنزول، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والمشرفين على العملية الانتخابية، حتى يتمكّنوا من الوصول إلى اللجان الفرعية لأن معظمهم مغتربين».

وينطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

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