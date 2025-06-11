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خارج الحدود

اعتقال امرأة اقتحمت مسجدا وهددت المصلين بالقتل في فرنسا

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

اعتقلت الشرطة الفرنسية امرأة اقتحمت ساحة أحد المساجد تحمل سيخا حديديا، وأخذت تهدد المصلين بالقتل في مدينة أليس بمنطقة غارد.

التهديد بالقتل بدافع ديني

ووفقا لبيان النيابة العامة الذي نقلته قناة "بي أف أم تي في"، فقد تلقى رجال الأمن بلاغا من المصلين حوالي الساعة السادسة مساء يوم الاثنين يفيد بتسلق المرأة سور المسجد ودخولها إلى الساحة الداخلية، حيث شرعت بضرب إحدى النوافذ بالسيخ الحديدي وهي تصرخ: "سأقتلكم! سأقتلكم!".  

وبفضل الاستجابة السريعة لقوات الأمن، تم احتجاز المرأة على الفور، والتحفظ عليها لاحقًا بتهمة "التهديد بالقتل بدافع ديني".

التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه

وكشفت التحقيقات عن سجل سابق للمشتبه بها، حيث سبق أن تم توقيفها مرتين خلال الأسابيع الأخيرة لتورطها في حوادث مشابهة، إذ كانت توجه تهديدات بالقتل للمصلين في المسجد ذاته.  

وأكدت السلطات أن الحادثة لم تسفر عن إصابات، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه بها والظروف الكاملة المحيطة بالواقعة.

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الشرطة الفرنسية غارد التهديد بالقتل القتل بدافع ديني مدينة أليس

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