ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا

الدوري الإسباني، حقق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 مساء أمس الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري الإسباني.

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية للفريق الكتالوني في الدقيقتين 14 و17 قبل أن يحرز اللاعب داني أولمو الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+4.

ونجح برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك في التتويج بلقب الدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية.

وفاز أتلتيكو مدريد في وقت سابق على حساب جيرونا بنتيجة 4-0 كما تغلب فياريال على حساب إشبيلية بنتيجة 4-2.

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتأهل بلباو بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على فياريال بعد تساويهما عند 70 نقطة.

وودعت أندية ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد رسميًا منافسات الليجا في نهاية الموسم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024 – 2025:

برشلونة (88 نقطة)

ريال مدريد (84 نقطة)

أتلتيكو مدريد (76 نقطة)

أتلتيك بلباو (70 نقطة)

فياريال (70 نقطة)

ريال بيتيس (60 نقطة)

سيلتا فيغو (55 نقطة)

رايو فاييكانو (52 نقطة)

أوساسونا (52 نقطة)

ريال مايوركا (48 نقطة)

ريال سوسييداد (46 نقطة)

فالنسيا (46 نقطة)

خيتافي (42 نقطة)

إسبانيول (42 نقطة)

ألافيس (42 نقطة)

جيرونا (41 نقطة)

إشبيلية (41 نقطة)

ليغانيس (40 نقطة)

لاس بالماس (32 نقطة)

بلد الوليد (16 نقطة)

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