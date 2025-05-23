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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة إثر تشخيص خاطئ

صافرات الإنذار، فيتو
صافرات الإنذار، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت بغلاف غزة إثر تشخيص خاطئ.

وفي سياق آخر، قالت حركة حماس اليوم الجمعة، إن مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب وحشية متجددة ومحاولة لفرض تهجير قسري.

وأعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 50 شهيدا ومفقودا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

بيان مشترك لـ 80 دولة

وأعلنت 80 دولة في بيان مشترك أمس الخميس، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية 

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. 

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي.

وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

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