بعد تصريحه عن «هواية قتل الأطفال»، كاتس يحرم يائير جولان من الزي العسكري

أدت تصريحات نائب رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير جولان، عن «هواية قتل الأطفال»، إلى استهدافه بمجموعة عقوبات من قبل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس ومن بينها حرمانه من ارتداء الزي العسكري مرة أخرى.

وزعم وزير الاحتلال الإسرائيلي أن الجنرال السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الحالي يائير جولان، سيُمنع من ارتداء زي جيش الاحتلال الإسرائيلي أو دخول قاعدة عسكرية أو الخدمة كجندي احتياط، بعد تصريحه لإذاعة «كان» العامة والذي قال خلاله: إن «دولة عاقلة لن تقتل الأطفال كهواية»، في إشارة إلى معارضته المعلنة لحرب غزة.

وفي بيانه قال كاتس إن تصريحات جولان بأن ما يحدث «افتراء دموي» من شأنه أن «يخدم أعداء إسرائيل لمواصلة اضطهاد جنود الاحتلال الإسرائيليين حول العالم» وأضاف كاتس: إنه سيتقدم بتشريع يخول له سحب رتب جنود الاحتياط الذين أدلوا بتصريحات مماثلة.

ولم يصمت جولان بعد إعلان العقوبات بحقه، حيث وصف كاتس بأنه «وزير التهرب من التجنيد»، في إشارة إلى نقص المجندين في المجتمع اليهودي المتشدد وقال: «آخر مرة ارتديت فيها زي جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في 7 أكتوبر عندما سافرتُ جنوبًا لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني ​​الذريع لحكومتكم».

وأضاف: «أعدكم بأنني سأواصل بذل كل ما في وسعي من أجل إسرائيل وأمنها وأنا متأكد من أنكم تواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة».

يذكر أن جولان، قبل تقاعده، كان نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جولان أدلى بتصريحات قبل يومين حذر فيها من أن سلوك إسرائيل في غزة يهدد بوضعها على مسار التحول إلى «دولة منبوذة» ودعا إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو «الانتقامية وغير الذكية وغير الأخلاقية»، على حد تعبيره.

وقال جولان: «إن إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة».

وأضاف: «إن الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافًا مثل تهجير السكان»، لكن نتنياهو رد زاعما «إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ويخوض معركة وجود».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.