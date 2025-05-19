بامتياز مع مرتبة الشرف، محمود شافعي يحصل على الدكتوراه في توظيف المؤسسات الثقافية العربية للعلاقات العامة الرقمية في تعزيز علاقتها مع الجمهور



حصل الباحث الدكتور محمود شافعي على درجة الدكتوراه في تخصص العلاقات العامة من كلية الإعلام – جامعة القاهرة، وذلك بعد مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان"توظيف المؤسسات الثقافية العربية للعلاقات العامة الرقمية في تعزيز علاقتها مع الجمهور"، وقد منحت لجنة المناقشة الباحث الدرجة العلمية بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات لما تمثله من قيمة علمية وتطبيقية في مجال الاتصال الثقافي.

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل كيفية استثمار المؤسسات الثقافية العربية للأدوات والمنصات الرقمية ضمن أنشطة العلاقات العامة لتعزيز التفاعل والعلاقة مع الجمهور، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء الاتصالي في هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الرقمية الراهنة، كما قدم الباحث مقترحا بتطوير النظرية العلمية المستخدمة في الدراسة، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحواري عبر الانترنت.

وقد أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور علي عجوة، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، ورائد العلاقات العامة بالوطن العربي العربي، وشاركه الإشراف الأستاذ الدكتور محمد عتران، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، جامعة القاهرة.

وضمت لجنة المناقشة كلًا من: الأستاذ الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة والإعلان (مناقشًا داخليًا)، والأستاذة الدكتورة فؤادة البكري، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب – جامعة حلوان (مناقشة خارجيًا).

وأشاد أعضاء اللجنة بتميز الباحث العلمي، وبجهوده في الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وباختيار موضوع جديد يتماشى مع المتغيرات المعاصرة في بيئة الاتصال والإعلام الرقمي، ويخدم قطاعًا مهمًا في البناء الثقافي للمجتمعات العربية.

جدير بالذكر بأن الباحث حاصل على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بفئة أفضل بحث علمي في علوم الاتصال عام 2024

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