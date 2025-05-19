رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص لـ"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X" حضور رجل الأعمال ماهر فودة، الذي حرص على التواجد لدعم صناع العمل وتهنئتهم، وعلى رأسهم المنتج تامر مرسي، متمنيًا للفيلم النجاح الذي يستحقه لما يحمله من مواصفات إنتاجية وفنية غير مسبوقة.

وحضر ماهر فودة العرض بصحبة الكاتب الصحفي خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، في أجواء احتفالية مميزة جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام، على رأسهم عمرو دياب، عمرو سعد، أمير شاهين وزوجته، ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، ماجد المصري وزوجته، أحمد رزق وابنه، لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، والنجم محمد حماقي، والفنانتان رانيا ونورهان منصور، محمود العسيلي.

ويُعد "المشروع X" من الأفلام المنتظرة جماهيريًا، نظرًا لضخامة إنتاجه وتنوع أماكن تصويره، حيث جرى التصوير في خمس دول، كما يتضمن الفيلم مؤثرات بصرية وتقنيات عرض عالمية من بينها IMAX و4DX، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال المرتقبة في موسم الصيف.

ويأتي حضور ماهر فودة لهذا الحدث حرصا على دعمه لصناعة السينما وإيمانه بدور الفن في تشكيل الوعي وتقديم محتوى يليق بالجمهور المصري والعربي.

وكان رجل الأعمال ماهر فودة قد أسس شركة "moda" للإنتاج الفني وصناعة السينما، وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر والعالم العربي، ويحرص من خلالها على المساهمة في إنعاش صناعة الدراما من خلال تقديم أفكار جديدة.

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